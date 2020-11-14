У світі знову ковідний рекорд – 657,3 тис. нових випадків за добу

У світі знову ковідний рекорд

Найбільше заражених за день фахівці зафіксували в Європі (понад 285 тисяч)

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) знову виявила рекорд зараження коронавірусом за добу.

Дані наводяться на сайті організації.

Всього число виявлених випадків зараження Covid-19 склало 657 312.

Найбільше заражених за день фахівці зафіксували в Європі (понад 285 тисяч), Північній і Південній Америці (понад 269 тисяч) і Південно-Східної Азії (понад 55 тисяч).

В цілому в світі налічується більше 53 мільйонів випадків зараження коронавірусом за весь час, понад 1,3 мільйона чоловік померли.

Напередодні, 13 листопада ВООЗ також зафіксувала черговий рекордний приріст нових випадків зараження коронавірусом в світі за останню добу. Тоді було зафіксовано 628 136 нових пацієнтів з коронавірусом.

Нагадаємо, з 16 листопада Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.

Франція готується «жити з коронавірусом» до літа 2021 року.