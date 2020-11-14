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    У світі

    У світі знову ковідний рекорд – 657,3 тис. нових випадків за добу

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    У світі знову ковідний рекорд - У світі знову ковідний рекорд – 657,3 тис. нових випадків за добу
    У світі знову ковідний рекорд

    Найбільше заражених за день фахівці зафіксували в Європі (понад 285 тисяч)

    Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) знову виявила рекорд зараження коронавірусом за добу.

    Дані наводяться на сайті організації.

    Всього число виявлених випадків зараження Covid-19 склало 657 312.

    Найбільше заражених за день фахівці зафіксували в Європі (понад 285 тисяч), Північній і Південній Америці (понад 269 тисяч) і Південно-Східної Азії (понад 55 тисяч).

    В цілому в світі налічується більше 53 мільйонів випадків зараження коронавірусом за весь час, понад 1,3 мільйона чоловік померли.

    Напередодні, 13 листопада ВООЗ також зафіксувала черговий рекордний приріст нових випадків зараження коронавірусом в світі за останню добу. Тоді було зафіксовано 628 136 нових пацієнтів з коронавірусом.

    Нагадаємо, з 16 листопада Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.

    Франція готується «жити з коронавірусом» до літа 2021 року.

    Теги: Франція рекорд чоловік ВООЗ коронавірус
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