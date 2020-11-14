У світі знову ковідний рекорд – 657,3 тис. нових випадків за добу
Найбільше заражених за день фахівці зафіксували в Європі (понад 285 тисяч)
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) знову виявила рекорд зараження коронавірусом за добу.
Дані наводяться на сайті організації.
Всього число виявлених випадків зараження Covid-19 склало 657 312.
Найбільше заражених за день фахівці зафіксували в Європі (понад 285 тисяч), Північній і Південній Америці (понад 269 тисяч) і Південно-Східної Азії (понад 55 тисяч).
В цілому в світі налічується більше 53 мільйонів випадків зараження коронавірусом за весь час, понад 1,3 мільйона чоловік померли.
Напередодні, 13 листопада ВООЗ також зафіксувала черговий рекордний приріст нових випадків зараження коронавірусом в світі за останню добу. Тоді було зафіксовано 628 136 нових пацієнтів з коронавірусом.
Нагадаємо, з 16 листопада Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.