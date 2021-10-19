На Чернігівщині від коронавірусу помер школяр

Хлопчик потрапив до лікарні з ускладненнями після інфекції, але врятувати його не вдалося

На Чернігівщині від коронавірусу помер учень місцевої школи. Про смерть повідомив міський голова Ратан Ахмедов на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що хлопчик навчався в 9 класі в школі міста Корюківка. Він потрапив до лікарні з ускладненнями після інфекції, але врятувати його не вдалося. Дитина заразилася, через те, що в місті немає колективного імунітету, вважає мер.

«Сьогодні маємо першу смерть дитини від Covid-19. У хлопчика були супутні захворювання, але цю хворобу йому хтось передав. Тому що немає колективного імунітету, не дотримується масковий режим», – зазначив корюківський міський голова.

Ахмедов закликав місцевих жителів вакцинуватися і довіряти доказовій медицині, а не соціальним мережам. Мер повідомив, що в місті зростає кількість хворих, більше важких випадків і більше пацієнтів потребують кисневої підтримки.

Нагадаємо, в Україні вчора, 18 жовтня, виявили 15,6 тис. нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 538 людей, а одужали – майже 7,8 тис. пацієнтів.

До слова, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що сьогодні уряд розглядає разом з Держспоживнаглядом і технічною групою МОЗ можливість вакцинації дітей від 12–14 років за показаннями.

Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

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