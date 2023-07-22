На Тернопільщині дитину вбило струмом від електродриля

Бабуся почула крик онука: хлопчик загинув на місці

У Тернопільській області 10-річного хлопчика вбило електричним струмом від несправного електричного дриля. Бабуся хлопця намагалася допомогти онуку, однак медики швидкої констатували смерть неповнолітнього. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

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До села на Чортківщині жінка разом зі своїм онуком приїхали з Івано-Франківської області. Поки бабуся допомагала родичам зі справами по господарству, хлопчик грався в гаражі. У якийсь момент жінка почула крик дитини. Коли прибігла, то побачила непритомного онука. Викликала швидку, але хлопчик помер ще до їхнього приїзду.

На місце нещасного випадку виїхала слідчо-оперативна група. У поліції повідомили, що під час перевірки з'ясували, що неповнолітній житель Івано-Франківщини увімкнув електричний дриль у розетку і його вдарило струмом.

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Раніше повідомлялося, що на Київщині підліток виліз на дах потяга і загинув від удару струмом.