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На Тернопільщині дитину вбило струмом від електродриля

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Тернопільщині дитину вбило струмом від електродриля
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Бабуся почула крик онука: хлопчик загинув на місці

У Тернопільській області 10-річного хлопчика вбило електричним струмом від несправного електричного дриля. Бабуся хлопця намагалася допомогти онуку, однак медики швидкої констатували смерть неповнолітнього. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

До села на Чортківщині жінка разом зі своїм онуком приїхали з Івано-Франківської області. Поки бабуся допомагала родичам зі справами по господарству, хлопчик грався в гаражі. У якийсь момент жінка почула крик дитини. Коли прибігла, то побачила непритомного онука. Викликала швидку, але хлопчик помер ще до їхнього приїзду.

На місце нещасного випадку виїхала слідчо-оперативна група. У поліції повідомили, що під час перевірки з'ясували, що неповнолітній житель Івано-Франківщини увімкнув електричний дриль у розетку і його вдарило струмом.

Раніше повідомлялося, що на Київщині підліток виліз на дах потяга і загинув від удару струмом.

Теги: смерть Тернопільщина дитина

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