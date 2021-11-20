На Рівненщині від коронавірусу померла 20-річна вагітна

Жінка не була вакцинована, проте її рідні мають претензії до медперсоналу лікарні, в якій вона перебувала

На Рівненщині від коронавірусу померла 20-річна Олена Боровець, котра була на сьомому місяці вагітності. Врятувати її дитину також не вдалося. За словами лікарів, жінка мала супутнє захворювання, пише «Обозреватель».

Життя Олени обірвалося у пологовому будинку міста Дубно. За словами головного лікаря Ростислава Андрощука, спочатку вона лікувалася вдома, але до медичного закладу потрапила ще в задовільному стані.

«Однак у неї було хронічне захворювання – бронхіальна астма. І все це ускладнилося коронавірусом. Вона пробула в нас тиждень, але її стан різко погіршився. Лікарі проводили їй реанімацію, намагалися запустити серце. І в цей час дитина, на жаль, померла. Маму також не змогли врятувати», – каже Андрощук.

Померла не була вакцинованою. У пологовому будинку додали, що в них усі майбутні мами не робили щеплень від коронавірусу.

А ось тітка Олени Зоряна Бояр розповіла, що сімейний лікарка не дала її племінниці направлення на ПЛР-тест та повний огляд.

«В Олени вже був сильний кашель. Лікарка прописала їй ліки, сказала, що це бронхіт або загострення бронхіальної астми, яке виявилося під час вагітності – раніше у неї астми не було. Почалося лікування. Вона пропила всі ліки тиждень, але температура була і кашель не припинявся. Тільки тоді лікарка відправила її на ПЛР-тест. І коли коронавірус підтвердився, сказала їхати до лікарні до Дубна», – розповідає Зоряна.

Уже в лікарні молодій жінці зробили УЗД та побачили двостороннє запалення легень.

«Три дні їй давали «Амброксол», температуру збивали «Парацетамолом». Це не допомагало, тоді стали давати «Димедрол», ставили крапельницю, щоб збити температуру. Кололи уколи в живіт, Олена говорила, що це для розрідження крові», – говорить тітка.

Але краще пацієнтці не ставало. Потім у лікарню приїхала свекруха.

«Олену посадили на кисень. Свекруха поклала лікареві гроші, тоді він сказав, що почнемо сьогодні капати. У день смерті сказали, що потрібні гормони, я їх знайшла, привезла. Хотіла зайти до неї, але мене не пустили. Сказали, що не можна, Хоча самі заходили до неї в одній масочці. Я через вікно це бачила. Кажу: «Я так само можу зайти». Але мені не дозволили. Гормони дати їй так і не встигли, всі мені повернули», – розповідає Зоряна.

Рідні приїхали до лікарні відразу, як їм стало відомо про смерть Олени. Тоді вони змогли самі пройти в палату, куди їх спочатку пускати не хотіли. На підлозі була кров, а тіло Олени, накрите простирадлом, лежало на каталці в коридорі. Зоряну обурило, чому їх не пускали, доки Олена ще була жива.

Хоч рідних Олени не пускали до палати, жінка продовжувала тримати зв'язок із тіткою через листування.

Олена розповідала, як задихалася і боялася заснути, бо відразу прокидалася через брак кисню.

«Я просто виснажена. У голові паморочиться. Спати дуже хочу і не можу лежати. Я вже більше не можу», – такі повідомлення писала пацієнтка.

Також вона розповідала, що коли закінчується кисень, то треба обов'язково дзвонити медикам, щоби хтось ішов на вулицю та змінював балон. За словами жінки, завідувачка відділення була незадоволена її поведінкою і навіть пригрозила, що Олені доведеться поїхати до іншої лікарні.

Олена майже два роки тому вийшла заміж за Романа Боровця, вони чекали на свою першу дитину. Як видно з фото, пара дуже любила одне одного.

Знайомі Олени розповідають, що вона була дуже доброю. «Любила співати, часто в школі виступала на концертах. Ще добре грала у волейбол. Вчителі її любили, вона дуже непогано вчилася. Та й господинею була гарною: вишивала, плела. Мені дуже шкода, не можу повірити», – каже одна з її подруг дитинства.

Як повідомлялося, у обласній клінічній лікарні Чернівців помер пацієнт, котрий міг мати підроблений Covid-сертифікат. Так, лікарка-інфекціоністка цього медичного закладу Ольга Кобевко на своїй сторінці у Facebook, розповідала, що чоловіка привезли у відділення у важкому стані. У цього був коронавірус та ускладнення у вигляді тромбозу. Він мав сертифікат вакцинації, але не мав щеплень.

Нагадаємо, МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.

Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

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