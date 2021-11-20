Окупований Крим встановив антирекорд за кількістю ковід-хворих
Усього за час пандемії в Криму було виявлено 113 018 позитивних тестів на Covid-19
В окупованому Росією Криму 19 листопада зафіксували 886 нових випадків зараження на Covid-19. Це максимум із початку пандемії. Про це повідомляє «Кримінформ».
При цьому за минулу добу на Кримському півострові одужали 885 осіб, у яких було підтверджено коронавірус.
У п'ятницю кримські лабораторії досліджували біоматеріал 6 873 осіб.
Усього за час пандемії в Криму було виявлено 113 018 позитивних тестів на Covid-19, одужали від коронавірусної хвороби – 100 697.
Раніше повідомлялося, що відразу у восьми регіонах України виявлено новий, більш заразний тип дельта-штаму коронавірусу. Його зафіксували в Одеській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Херсонській областях.
Нагадаємо, МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.
Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення. У МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.