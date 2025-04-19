Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Двоє дітей із Львівщини втратили зір через подряпини кота

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Двоє дітей із Львівщини втратили зір через подряпини кота
Якщо кіт подряпав дитину – ретельно промийте рану, обробіть антисептиком і проконсультуйтеся з лікарем
фото з відкритих джерел

Діти з різних районів, але в обох діагностували синдром котячої подряпини

До Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») госпіталізували двоє маленьких дітей 4,5 і 5 років, які через подряпини кота втратили зір на одне око. Один хлопчик зі Стрийського району, інший – зі Сколівщини, але в обох лікарі діагностували синдром котячої подряпини. Батьки звернулися по допомогу до лікарів надто пізно, коли інфекція вже вразила око настільки, що відновити зір було неможливо. Про це інформує «Главком» із посиланням на на лікарню «Охматдит».

5-річному Івану (ім'я змінено) зі Стрийського району кіт подряпав око. Спершу батьки звернулися до місцевого офтальмолога, який призначив місцеве лікування, але стан хлопчика не покращувався. Тоді дитину скерували до Львова, в лікарню «Охматдит», де офтальмологи виявили у хлопчика проникаюче поранення ока, та запалення всіх його оболонок (ендофтальміт, увеїт), повідомили у лікарні.

Хлопчик переніс дві складні операції, під час яких лікарі видалили скловидне тіло та підшили сітківку через її відшарування, але наслідки інфекції вже були незворотними.

«Дитину двічі оперували, забирали фіброзні плівки, бо ситуація погіршувалась. Але, на жаль, його ліве око майже повністю втратило зір. Інше око залишилося неушкодженим», – каже лікарка-офтальмологиня Олександра Сондей.

Тимофію зі Сколівщини – 4,5 роки. Батьки навіть не знали, що сина подряпав кіт. Подряпина була невелика і вони її не помітили. Та побачили, що одне око у сина почало косити, він погано його розплющував. Місцеві лікарі направили хлопчика до «Охматдиту», де після комплексного обстеження офтальмологи та інфекціоністи діагностували у хлопчика синдром котячої подряпини.

Що таке синдром котячої подряпини

Це інфекційне захворювання, що виникає після контакту з зараженим котом, особливо через подряпини. Збудником є бактерія Bartonella henselae, яка може викликати тяжкі ускладнення, зокрема запалення ока, лімфаденіти, а в найважчих випадках призводить до сліпоти.

«Якщо дитину подряпав кіт, важливо негайно обробити рану антисептиком і уважно спостерігати за станом здоров’я. При появі будь-яких симптомів – почервоніння, набряку, болю в оці чи погіршення зору – слід негайно звернутися до лікаря. На ранніх стадіях інфекцію можна вчасно діагностувати та лікувати, що дає шанс зберегти зір. Проте, якщо бактерія вже спричинила запалення внутрішніх структур ока, відновити зір часто неможливо», – каже лікарка-офтальмологиня Тетяна Ленів.

Як захистити дітей?

  • Якщо у домі є коти, тварин слід регулярно обстежувати у ветеринара та лікувати при виявленні інфекцій.
  • Уникайте тісного контакту маленьких дітей з тваринами, які можуть подряпати або вкусити.
  • Якщо кіт подряпав дитину – ретельно промийте рану, обробіть антисептиком і проконсультуйтеся з лікарем.

Раніше у Львові лікарі прооперували дівчинку, які було лише три місяці, і яку ледве не задушила пухлина легені. 

 

Нагадаємо, у Черкаському обласному перинатальному центрі вдалось виходити немовля, яка передчасно народилась та стала третьою дитиною подружжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на обласний перинатальний центр.

Як зазначають лікарі, 94 дні новонароджена Катруся перебувала на виходжуванні у відділенні інтенсивної терапії новонароджених: антибактеріальна, сурфактантзамісна терапія, штучна вентиляція легень, штучне вигодовування, цілодобовий моніторинг та нагляд, повний обсяг необхідної медичної допомоги.

Також у Лікарні святого Луки Першого медоб’єднання Львова виконали «унікальне втручання» з видалення пухлини головного мозку, під час якого пацієнт був при тямі. 

Читайте також:

Теги: лікарня Охматдит інфекція батьки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інна Химерик та Віктор Власюк пішли до суду, щоб повернути невиплачену зарплату за 2022 рік
Звільнені медики ліквідованих МСЕК на Вінниччині атакують суди
21 березня, 11:06
На пізньому терміні вагітності пацієнтка дізналася про серйозну ваду розвитку плоду і вирішила зробити аборт
У Польщі лікарі відправили вагітну до психлікарні після наміру зробити аборт
21 березня, 16:35
Інна Химерик поскаржилася на свою пенсію
Звільнена голова МСЕК шокована розміром пенсії: Ну скажіть, як можна нормально прожити?
21 березня, 08:23
МОЗ звернеться до Вінницької міської ради, аби та вжила заходи щодо керівництва кардіоцентру
Вимагання коштів у пацієнтів: МОЗ відреагував на скандал у Вінницькому кардіоцентрі
22 березня, 12:42
У Києві батьки обирали такі рідковживані імена: Аквамарін, Квітка, Сіріус, Ірма....
Як кияни називали дітей у 2024 році? Список унікальних імен
21 березня, 15:34
Завдяки злагодженій співпраці усіх причетних, трагедії вдалося уникнути
У Києві агресивний чоловік з ножем хотів вистрибнути з пʼятого поверху лікарні
21 березня, 17:12
З 4 квітня 2025 року будуть діяти нові правила оплати лікарняних
4 квітня почнуть діяти нові правила оплати лікарняних: що зміниться
2 квiтня, 04:38
Мукормікоз є серйозною грибковою інфекцією, що може впливати на багато частин тіла
ВООЗ б'є на сполох через нову глобальну загрозу для здоров'я людей
9 квiтня, 10:30
Київрада усунула прогалини, які раніше не дозволяли отримувати ці пільги дітям, батьки яких не мають київської реєстрації
Київрада забезпечила безкоштовне харчування для дітей захисників на постійній основі
15 квiтня, 14:19

Здоров'я

Двоє дітей із Львівщини втратили зір через подряпини кота
Двоє дітей із Львівщини втратили зір через подряпини кота
Прогноз магнітних бур на 19-21 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-21 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність
Регулювання цін на ліки. Лубінець попередив про загрозу
Регулювання цін на ліки. Лубінець попередив про загрозу
Опитування показало, скільки українців не обстежуються в лікарів та ігнорують щеплення
Опитування показало, скільки українців не обстежуються в лікарів та ігнорують щеплення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 квітня 2025
60K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
25K
«Закривайте вікна». Експерт зі зв’язку попередив про небезпеку оптоволоконних дронів
17K
«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен»
17K
Росія назвала умови завершення війни: Зеленського треба принести в жертву

Новини

Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Сьогодні, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Вчора, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
17 квiтня, 14:04

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua