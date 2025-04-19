Двоє дітей із Львівщини втратили зір через подряпини кота

Діти з різних районів, але в обох діагностували синдром котячої подряпини

До Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») госпіталізували двоє маленьких дітей 4,5 і 5 років, які через подряпини кота втратили зір на одне око. Один хлопчик зі Стрийського району, інший – зі Сколівщини, але в обох лікарі діагностували синдром котячої подряпини. Батьки звернулися по допомогу до лікарів надто пізно, коли інфекція вже вразила око настільки, що відновити зір було неможливо. Про це інформує «Главком» із посиланням на на лікарню «Охматдит».

5-річному Івану (ім'я змінено) зі Стрийського району кіт подряпав око. Спершу батьки звернулися до місцевого офтальмолога, який призначив місцеве лікування, але стан хлопчика не покращувався. Тоді дитину скерували до Львова, в лікарню «Охматдит», де офтальмологи виявили у хлопчика проникаюче поранення ока, та запалення всіх його оболонок (ендофтальміт, увеїт), повідомили у лікарні.

Хлопчик переніс дві складні операції, під час яких лікарі видалили скловидне тіло та підшили сітківку через її відшарування, але наслідки інфекції вже були незворотними.

«Дитину двічі оперували, забирали фіброзні плівки, бо ситуація погіршувалась. Але, на жаль, його ліве око майже повністю втратило зір. Інше око залишилося неушкодженим», – каже лікарка-офтальмологиня Олександра Сондей.

Тимофію зі Сколівщини – 4,5 роки. Батьки навіть не знали, що сина подряпав кіт. Подряпина була невелика і вони її не помітили. Та побачили, що одне око у сина почало косити, він погано його розплющував. Місцеві лікарі направили хлопчика до «Охматдиту», де після комплексного обстеження офтальмологи та інфекціоністи діагностували у хлопчика синдром котячої подряпини.

Що таке синдром котячої подряпини

Це інфекційне захворювання, що виникає після контакту з зараженим котом, особливо через подряпини. Збудником є бактерія Bartonella henselae, яка може викликати тяжкі ускладнення, зокрема запалення ока, лімфаденіти, а в найважчих випадках призводить до сліпоти.

«Якщо дитину подряпав кіт, важливо негайно обробити рану антисептиком і уважно спостерігати за станом здоров’я. При появі будь-яких симптомів – почервоніння, набряку, болю в оці чи погіршення зору – слід негайно звернутися до лікаря. На ранніх стадіях інфекцію можна вчасно діагностувати та лікувати, що дає шанс зберегти зір. Проте, якщо бактерія вже спричинила запалення внутрішніх структур ока, відновити зір часто неможливо», – каже лікарка-офтальмологиня Тетяна Ленів.

Як захистити дітей?

Якщо у домі є коти, тварин слід регулярно обстежувати у ветеринара та лікувати при виявленні інфекцій.

Уникайте тісного контакту маленьких дітей з тваринами, які можуть подряпати або вкусити.

Якщо кіт подряпав дитину – ретельно промийте рану, обробіть антисептиком і проконсультуйтеся з лікарем.

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