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    Думки вголос

    Коронавірус в Україні: ми не можемо піти шляхом Великобританії

    Україна заходить на нову хвилю коронавірусу - Коронавірус в Україні: ми не можемо піти шляхом Великобританії
    Україна заходить на нову хвилю коронавірусу
    фото: moz.gov.ua

    Англія вакцинувала першою дозою 90% населення

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    Натестировали

    23 034 – позитивных ПЦР теста, рост за неделю +121%

    61 642 – всего ПЦР теста

    37,4% – суточная позитивность

    31,5% – недельная позитивность

    Наибольшее число положительных тестов сегодня было:

    • Киев – 3150
    • И-Франсковская область – 2775
    • Львовская обл – 1936
    • Харьковская обл – 1626
    • Наибольший недельный рост позитивных тестов
    • Волынская область +240%
    • Тернопольская +227%
    • Ивано-Франковская +224%

    Некоторые области уже начали переписывать абсолютные рекорды.

    Тернопольская сегодня суточный рекорд – 1364

    Ивано-Франковская, суточный рекорд – 2775

    Вот так выглядит на графике сглаженный рост положительных тестов с учетом сегодняшних 23 тыс позитивных. Практически вертикально вверх. Жуткая картинка.

    Сегодня сделали почти 62 тыс тестов, если будут и дальше так ударно наращивать тестирование то скоро и до 50 тыс позитивных в день увидим, напомню за сегодня 23 тыс, и это только по ПЦР, думаю еще 5-8 тыс с антигенами, итого уже по 30 тыс в день имеем заражений.

    Результати ПЦР тестів (джерело: facebook.com/evgeny.istrebin)

    Результати ПЦР тестів (джерело: facebook.com/evgeny.istrebin)

    И не надо мне в комментариях писать про отмену ограничений в Великобритании. Там 90% населения получили минимум 1 дозу, 86% получили 2 дозы, и 62% получили бустеры. А у нас на всю страну 100 тыс человек получили бустеры.

    Так что где Великобритания, а где Украина. Всем кто хочет получить естественный иммунитет желаю попутного ветра. Джонсон мог пойти на такой шаг из-за внутренней политики. За ним идет череда громких скандалов как он устраивал вечеринки в прошлом году когда в стране были жесточайшие ограничения, а он на Дауниг Стрит тусил с однопартийцами забив на все ограничения. Так что он теперь стоит в неудобной позе.

    С нашим уровнем вакцинации, у нас есть два пути. Или ограничения, или как в октябре по тысяче добавочных смерти в день.

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    Джерело: блог Євген Істребіна

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    Теги: хвороби вакцинація коронавірус
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    Коронавірус в Україні: ми не можемо піти шляхом Великобританії