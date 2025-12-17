Де на Львівщині найменші черги на кордоні. Список пунктів пропуску

Напередодні зимових свят очікується короткочасне зниження інтенсивності руху на кордоні

На Львівщині перед новорічними святами зростає пасажиропотік через пункти пропуску. Де найменші черги через кордон у Львівській області повідомила пресслужба Держприкордонслужби (ДПСУ), передає «Главком».

Найбільше навантаження на пунктах пропуску Держприкордонслужба зафіксувала у «Шегинях» та «Краківці». Водночас найменші черги зараз спостерігаються у «Смільниці» та «Нижанковичах». Помірний трафік – у «Раві-Руській», «Угриневі» та «Грушеві».

За прогнозами ДПСУ, трафік пасажиропотоку зросте до 25%. «Прикордонники поступово збільшують кількість особового складу, розгортають додаткові автоматизовані робочі місця та підтримують тісну взаємодію з польськими колегами», – повідомили у ДПСУ.

Однак до Різдва та Нового року відбудеться короткочасне зниження інтенсивності руху. А поступове зменшення пасажиропотоку прогнозують після першого тижня січня. «Для швидшого перетину радимо обирати менш завантажені пункти та нічний або ранковий час», – радять у Держприкордонслужбі.

Раніше «Главком» розповідав, скільки грошей потрібно мати із собою, щоб перетнути кордон із Польщею. Щоб перетнути кордон із Польщею без проблем, потрібно не лише мати з собою необхідні документи, але й точно визначену суму грошей. Це залежить від цілі вашого візиту до країни.

Нагадаємо, що у Шацькому районі Волинської області 15 грудня прикордонники виявили повітряну кулю з Білорусі з контрабандними цигарками. Військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів виявили пакунок, обмотаний чорною поліетиленовою плівкою. До нього прикріпили канат із залишками повітряної кулі, за допомогою якої контрабандисти, імовірно, планували переправити вантаж до країн Європейського союзу.

Також повідомлялося, що уряд Польщі підготував законопроєкт, який передбачає поступове згортання спеціальних заходів підтримки для українських біженців, введених у 2022 році. За новими правилами, після 4 березня 2026 року українці будуть прирівняні до інших іноземців, і до них застосовуватимуться загальні норми, що діють для всіх мігрантів.