Київ: графіки відключення світла 10 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Київ: графіки відключення світла 10 грудня 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 10 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

  • 1.1 черга – без світла з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 17:00 та з 23:00 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:00 та з 23:00 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 3.1 черга – без світла з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 19:30;
  • 3.2 черга – без світла з 06:00 до 12:30 та з 16:00 до 20:00;
  • 4.1 черга – без світла з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 19:30;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 07:00 до 12:30 та з 16:00 до 22:00;
  • 5.1 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;
  • 5.2 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;
  • 6.2 черга – без світла з 00:00 до 05:30, з 12:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00.
Нагадаємо, 9 грудня у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

Як відомо, уночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. На ранок були знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

