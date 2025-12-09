Планові відключення світла у Бучанській громаді: графік та адреси

Роботи у громаді триватимуть 9 грудня з 8:00 по 19:00

У Бучанській громаді сьогодні, 9 грудня, відбудуться планові відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бучанську міську раду.

Зазначається, що ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи.

Роботи триватимуть 9 грудня з 8:00 по 19:00 за адресами:

Буча, вул. Нове Шосе

Буча, вул. Києво-Мироцька

Бабинці, вул. Франка Івана, 1

Луб’янка, вул. Федора Петрова, 1/А

Мироцьке, вул. Райдужна

Мироцьке, вул. Шевченка

Мироцьке, вул. Миру

Мироцьке, вул. Калинівка

Повідомляється, що ці заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електромережах.

Міськрада просить мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, Крюківщина на Київщині залишилась без електропостачання з 6 грудня внаслідок масованої російської атаки. Мешканці вийшли на вулиці на перекрили дорогу, щоб звернути увагу на тривалий блекаут. Так, влада Київщини відреагувала, а очільник КОВА Микола Калашник прибув на місце події та залишався там до відновлення електропостачання. Аварійні служби ДТЕК Київські регіональні електромережі працювали над усуненням аварії другу добу без перерви. Було задіяно три ремонтні бригади через пошкодження кабелів живлення: основного та резервного. Близько 21:00 мешканцям відновили електропостачання.