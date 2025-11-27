Головна Спорт Новини
Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Київ: графіки відключення світла 28 листопада 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Графіки відключення світла у Києві 28 листопада

Завтра, 28 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 28 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 07:00 до 11:00;
  • 1.2 черга – без світла з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 20:30;
  • 2.1 черга – без світла з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 20:30;
  • 2.2 черга – без світла з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;
  • 3.1 черга – без світла з 10:30 до 14:30;
  • 3.2 черга – без світла з 10:30 до 14:30;
  • 4.1 черга – без світла з 10:30 до 14:30;
  • 4.2 черга – без світла з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 23:30;
  • 5.1 черга – без світла з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;
  • 5.2 черга – без світла з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;
  • 6.1 черга – без світла з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;
  • 6.2 черга – без світла з 14:00 до 17:30.
Нагадаємо, завтра, 28 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

