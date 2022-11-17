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Мер Івано-Франківська закликає жителів міста виїжджати на зиму в село

Юрій Лящук
glavcom.ua
Мер Івано-Франківська закликає жителів міста виїжджати на зиму в село
Місто готує пункти обігріву для жителів багатоповерхівок
фото з відкритих джерел

Марцінків закликав жителів сіл прихистити мешканців Івано-Франківська

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликає жителів багатоповерхових житлових будинків на зиму виїхати до села. Він переконаний, що ситуація з електропостачанням тільки погіршуватиметься. Про це він сказав 17 листопада в етері радіо "Західний полюс". 

Марцінків переконаний, що ситуація із відсутністю електрики тільки погіршуватиметься. Може статись так, що світла не буде кілька днів. Мер Івано-Франківська додав, що місто готує пункти обігріву для жителів багатоповерхівок, проте вони можуть не вмістити усіх охочих, а тому Марцінків закликав жителів міста переїжджати до села. 

«Рекомендую знайти місце перебування у сільській місцевості чи в індивідуальних будинках. Хтось може має родину, знайомих в селах. Бажано домовитися про проживання, дуже важко буде виживати у багатоквартирних будинках», – пояснив міський голова.

Також мер Франківська закликав жителів прилеглих сіл прихистити жінок та дітей з міських багатоповерхівок. Руслан Марцінків додав, що через російські обстріли 53 багатоповерхівки у Франківську залишились без опалення.

Українська енергосистема внаслідок масованих російських обстрілів зазнала безпрецедентних руйнувань.

Росія також здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

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Теги: блекаут електроенергія Руслан Марцінків Івано-Франківськ

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