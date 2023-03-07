Розстріл українського військового. Міноборони терміново звернулося до українців

Маляр закликала українців дочекатись, поки командир бригади офіційно підтвердить особу загиблого

Міністерство оборони України закликало суспільство виявити співчуття та тактовність з приводу загибелі бійця ЗСУ, який став жертвою жорстокого розстрілу російських військових, адже його рідним наразі дуже боляче. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала у Facebook.

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Маляр закликала громадян до «тиші».

«До загиблих та їх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність – несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада (командир) офіційно підтвердить особу загиблого», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Володимир Зеленський жорстко відреагував, а Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя.

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Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського полоненого.