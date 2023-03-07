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Розстріл українського військового. Міноборони терміново звернулося до українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розстріл українського військового. Міноборони терміново звернулося до українців
Український Герой, якого впритул розстріляли російські нелюди
скрін з відео

Маляр закликала українців дочекатись, поки командир бригади офіційно підтвердить особу загиблого

Міністерство оборони України закликало суспільство виявити співчуття та тактовність з приводу загибелі бійця ЗСУ, який став жертвою жорстокого розстрілу російських військових, адже його рідним наразі дуже боляче. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала у Facebook.

Маляр закликала громадян до «тиші».

«До загиблих та їх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність – несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада (командир) офіційно підтвердить особу загиблого», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Володимир Зеленський жорстко відреагував, а Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя

Омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам.

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського полоненого. 

Теги: українці війна Міноборони окупанти

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