У Києві з 1 листопада зміниться швидкісний режим. До скількох кілометрів можна розганятися

Обмеження діятимуть до 1 квітня на семи ділянках вулично-дорожньої мережі

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує у столиці 90 дорожніх знаків 3.29 «Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину». Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адмгістрації Костянтин Усов у своєму телеграм-каналі.

«Змін зазнає сім ділянок вулично-дорожньої мережі столиці: Набережне, Наддніпрянське та Столичне шосе, проспект Бажана, вулиці Саперно-Слобідська та Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків, а також проспект Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака», – пояснив Костянтин Усов.

За його словами, зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9.10.2018 №1739/5803 «Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. у період з 1 квітня до 1 листопада», а перелік вулиць конкретизується відповідним актом комісійного обстеження вулиць та доріг до цього рішення.

З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год окрім ділянок, де є додаткові обмеження.

Раніше повідомлялося, що Київ – перше місто в Україні, де нанесено нову розмітку, що позначає спільний рух велосипедистів та моторизованого транспорту. Але швидкість обмежена 20 км/год.

Ділянка з суміщеним рухом з’єднає собою вулицю Івана Франка, де зараз триває капітальний ремонт, та вулицю Леонтовича.