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    У Києві з 1 листопада зміниться швидкісний режим. До скількох кілометрів можна розганятися

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    З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва &ndash; 50 км/год - У Києві з 1 листопада зміниться швидкісний режим. До скількох кілометрів можна розганятися
    З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год
    Фото: Костянтин Усов/Telegram

    Обмеження діятимуть до 1 квітня на семи ділянках вулично-дорожньої мережі

    У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує у столиці 90 дорожніх знаків 3.29 «Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину». Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адмгістрації Костянтин Усов у своєму телеграм-каналі.

    «Змін зазнає сім ділянок вулично-дорожньої мережі столиці: Набережне, Наддніпрянське та Столичне шосе, проспект Бажана, вулиці Саперно-Слобідська та Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків, а також проспект Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака», – пояснив Костянтин Усов.

    За його словами, зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9.10.2018 №1739/5803 «Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. у період з 1 квітня до 1 листопада», а перелік вулиць конкретизується відповідним актом комісійного обстеження вулиць та доріг до цього рішення.

    З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год окрім ділянок, де є додаткові обмеження.

    Раніше повідомлялося, що Київ – перше місто в Україні, де нанесено нову розмітку, що позначає спільний рух велосипедистів та моторизованого транспорту. Але швидкість обмежена 20 км/год.

    Ділянка з суміщеним рухом з’єднає собою вулицю Івана Франка, де зараз триває капітальний ремонт, та вулицю Леонтовича.

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    Теги: Київ дороги українці ремонт Укравтодор місто час
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    У Києві з 1 листопада зміниться швидкісний режим. До скількох кілометрів можна розганятися