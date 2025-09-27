Головна Країна Здоров'я
Перші вересневі заморозки на Львівщині: чоловік у реанімації через переохолодження

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Перші вересневі заморозки на Львівщині: чоловік у реанімації через переохолодження
фото з відкритих джерел

Стан чоловіка залишається важким

По Львівщині днями вдарили перші заморозки. 26 вересня близько 10:20 до реанімаційного відділення Самбірської центральної лікарні було госпіталізовано чоловіка з важким переохолодженням. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, пише «Главком».

Постраждалим виявився мешканець села Великосілля, що входить до Старосамбірської міської територіальної громади Самбірського району, 1956 року народження.

Медики встановили діагноз: «загальне переохолодження тіла». Стан чоловіка залишається важким.

Обставини події наразі з’ясовуються.

Симптоми загального переохолодження

Загальне переохолодження розвивається таким чином:

  • спочатку з’являються лихоманка, слабкість, втома та сонливість,
  • розвивається дрібне тремтіння м’язів і «гусяча шкіра»,
  • якщо несприятливі фактори продовжують діяти, холодове тремтіння досягає максимуму,
  • з’являється поверхнева гіпотермія (зниження температури та охолодження),
  • сонливість починає переходити в розлад свідомості.

Нагадаємо, синоптики попереджають про стихійні метеорологічні явища по Україні. Уночі 26-27 вересня в Україні, крім півдня та Закарпаття, на поверхні грунту заморозки 0-3°. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

