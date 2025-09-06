Отруєння дітей на Львівщині: готелі оштрафовано через низку порушень

Проведене розслідування підтвердило, що збудником спалаху в ГВК «Карпати» став Salmonella enteritidis

На Львівщині 10 дітей отруїлися сальмонельозом у відпочинковому комплексі

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області завершило епідеміологічне розслідування спалаху харчового отруєння в готельно-відпочинкових комплексах села Славсько. За його результатами встановлено, що десять дітей отруїлися сальмонельозом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держпродспоживслужбу.

17 серпня 2025 року до відпочинкового комплексу «Карпатський затишок» прибула група з 34 дітей. Десятеро з них мали ознаки харчового отруєння, оскільки з 15 по 17 серпня вони проживали та харчувалися в готельно-відпочинковому комплексі «Карпати».

Проведене розслідування підтвердило, що збудником спалаху в ГВК «Карпати» став Salmonella enteritidis. Джерелом інфекції були страви з м’яса птиці, зокрема курячі відбивні, які не пройшли належної термічної обробки. Це підтвердили лабораторні дослідження, що виявили збудник у зразках сирого курячого філе.

Фахівці Держпродспоживслужби виявили в обох закладах низку порушень:

Порушення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних режимів.

Недотримання технології приготування страв та відсутність розмежування зон для сировини і готової продукції.

Невідповідність водопровідної та бутильованої питної води санітарним нормам.

Через виявлені порушення, Держпродспоживслужба тимчасово призупинила виробництво та обіг харчових продуктів в обох закладах на 10 днів. Обидва суб'єкти господарювання були притягнуті до адміністративної відповідальності та оштрафовані на 48 тис. грн кожен.

Варто зазначити, що адміністрація комплексу «Карпати» відмовлялася співпрацювати зі слідством, і для доступу до об’єкта довелося залучати суд. Натомість керівництво «Карпатського затишку» сприяло роботі інспекторів.

Нагадаємо, потерпілі перебували на відпочинку в готелі «Карпатський затишок» у селищі Славське. Хворим в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів. Причина захворювання встановлюється.