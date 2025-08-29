Дитяча футбольна команда з Харківщини стикнулася з булінгом на Львівщині: деталі скандалу

Дитячий турнір «Славсько-2025» завершився скандалом

Златопільська дитяча футбольна команда «Квадро» достроково знялася з турніру «Slavsko cup-2025» через ймовірний булінг під час матчу з командою з Львівщини. Організатор Олександр Кривенда сказав, що перепрошувати перед дітьми організаторам немає за що, однак все ж приніс вибачення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Харків».

Позиція команди/представника команди з Харківщини

Про ймовірний булінг гравців з Харківщини заявив депутат Лозівської районної ради Максим Стифанищен у Facebook.

За його словами, під час матчу з львівською командою стався конфлікт через воротаря «Квадро».

«У команді є хлопець 2011 року народження (воротар, який вже має зріст 185 см, що для дитини в 14 років велика рідкість). Організатор був попереджений завчасно, ми отримали дозвіл на участь у турнірі. Перед грою з командою зі Львова в їхнього тренера не було жодних до нас зауважень, а навпаки він дуже чемно привітав нашу команду і висловив нам підтримку і повагу через те, що ми приїхали з Харківської області. Що не можна сказати про його підопічних», – написав Стифанищен.

Після того як златопільська команда забила гол, на поле почали виходити незадоволені батьки опонентів, підозрюючи, що воротарю вже 20 років, зазначив депутат.

«Коли команда «Квадро» забила другий м'яч, на поле вибігли двоє дорослих чоловіків в стані алкогольного сп'яніння і накинулись на мене. Тут тренер суперника вступився за нас. Згодом гру було продовжено. А з трибун посипались образи в бік наших дітей: «Ви фашист», (...) «такого ніколи не буде, щоб рашисти тут перемогли» (хоча ми всі спілкувались українською і тільки інколи в хлопців траплялись деякі слова російською), деяких наших хлопців кликали чоловіки до себе, щоб провести «чоловічу бесіду», – йдеться у дописі Максима Стифанищена.

За його словами, матч закінчився з рахунком 3:1 на користь златопільців, але батьки опонентів продовжували вигукувати образи стосовно команди з Харківщини.

«Ввечері мені зателефонував організатор і повідомив, що нам призначено технічну поразку через те, що батьки «підняли кіпіш», що в нас був великий воротар. Ми завжди вчімо наших дітей єдності й поваги до суперника. Ми не кажемо, що місцеві мешканці погані, а навпаки тут багато гарних і привітних людей», – сказано у дописі.

Мерія Златополя вимагає офіційних вибачень перед дітьми

Як розповів Суспільному Златопільський міський голова Микола Бакшеєв, турнір, на який поїхали діти, приватний – «Славсько-2025». Один хлопець з команди був на два роки старший за заявлений вік учасників турніру – турнір був для дітей 2013 року народження.

«Воротар має 2011 рік народження і високий зріст – 185 сантиметрів. Під час реєстрації ніяких питань не виникло, все всіх влаштовувало – і вік, і зріст гравця. І учасника прийняли до участі у змаганнях. Але коли команда перемагала і наближалася до фіналу турніру, почали виникати невдоволення батьків двох львівських команд – точні назви команд не згадаю», – розповів Бакшеєв.

Це переросло в образи на адресу команди та воротаря особисто, в тому числі це торкалося нас як представників східної частини України. Почався відвертий булінг дітей від деяких нетверезих осіб з трибун, що вийшли після матчу на поле і ледь не влаштували бійку.

Бакшеєв каже, що команда завершила змагання, «не бажаючи миритися з тим, що відбулося на полі і поза ним».

«Але ми оскаржуємо не процедуру. Формально були підстави для обурень, адже хлопець був старший заявленого віку, але питання в тому, чи давало це право так поводитися вболівальникам. Це чистої води неспортивна поведінка, а організатори не змогли підтримати правопорядок під час проведення заходу. Адміністрація Славського самоусунулася від відповіді, сказавши, що турнір приватний, і вони не мають ніякого відношення до нього. Але вони, напевно, мали відношення до підтримання правопорядку у своїй громаді, чого не зробили. Ми відкрито звернулися до керівників Львівської області, щоб вичерпати цей інцидент. Сподіваюся, що в них вистачить мудрості, і наші спортсмени принаймні отримають вибачення, і можливо колись ще проведемо товариський матч між командами», – розповів Микола Бакшеєв.

Позиція організаторів турніру

Організатор турніру «Славсько-2025» Олександр Кривенда розповів Суспільне Харків, що перед змаганнями знав, що частина дітей буде старшого віку, та, як сам каже, «закрив на це очі» за умови, що не буде нарікань.

«Перед початком турніру тренер команди «Квадро» повідомив мені, що в нього воротар і ряд гравців старшого віку, спитав, чи можна приїхати. Я його попередив: ви приїжджайте, грайте, якщо ніхто не буде проти і не буде зауважень, ми закриємо на це очі. Якщо будуть зауваження, ми будемо реагувати згідно з регламентом турніру», – розповів Олександр Кривенда.

Він каже, що перша гра «Квадро» на турнірі пройшла без конфліктів, під час другого матчу батьки учасників команди суперника «Кардинал» з Львівщини «проявили емоції».

«Батьки виявляли емоції. Визнаю, що вони не праві в цьому. На трибунах не повинно такого бути. Ми їм зробили зауваження, вони заспокоїлися, а після гри тренер «Кардиналу» подав протест, що в суперників гравці старшого віку, попросили документи. У тренера документів не виявилося, ми проінформували його, що маємо зарахувати технічну поразку. Це не зняття команди з чемпіонату, а технічна поразка. Вже ввечері побачили публікації від батьків щодо цього», – пояснив Олександр Кривенда.

За його словами, «Славсько-2025» – це турнір для дітей 2013-2014 року народження.

«Ми дуже поважно ставимося до команди з Харківської області, і не розділяємо команди на регіони. Нам дуже прикро, що команда знялася і діти більше не мають можливості грати – сьогодні нагородження, для дітей було би свято. Я вважаю, що зняття з турніру – це емоційна та передчасна реакція тренера команди «Квадро», – сказав організатор.

Щодо осіб, які неадекватно себе поводили після матчу, були вжиті відповідні заходи – їх змусили залишити футбольне поле, вони більше не перебували на території стадіону.

Кривенда каже, що вважає, що перепрошувати організаторам перед командою зі Златополя, немає у чому.

«Я вважаю, що нам немає за що просити вибачення перед командою. Ми діємо в рамках власного регламенту і не зробили нічого поганого для команди з Харківщини. Непорозуміння почалися саме через те, що тренер «Кардиналу» поставив це питання. Ми вживали заходів щодо батьків «Кардиналу», але були змушені зарахувати технічну поразку команді «Квадро», адже був запит – інакше це вплинуло б на рейтинг турніру. Був би бардак, що би тоді інші сказали?», – каже Олександр Кривенда.

Після того як матеріал був опублікований, Олександр Кривенда зв'язався з кореспондентом Суспільного.

«Від імені організаторів турніру я хочу попросити вибачення за некоректну та недопустиму поведінку батьків гравців команди «Кардинал» Львівської області. Ми засуджуємо це та вважаємо, що такого бути не може. Бо всі діти є нашим майбутнім та майбутнім нашої країни. Ми не ділимо та не підтримуємо поділ дітей на регіони, це все – діти нашої України. Ми вжили необхідні заходи», – сказав Олександр Кривенда.

