Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Львівщині зниклого підлітка знайдено непритомним за 70 км від дому

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Львівщині зниклого підлітка знайдено непритомним за 70 км від дому
Підлітка госпіталізували до медичного закладу
фото: Національна поліція

Хлопець пішов з дому 18 вересня 

У Львівській області правоохоронці розшукали 16-річного підлітка, який зник 18 вересня. Медики оцінюють його стан як тяжкий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Львівської області.

Хлопця із села Солонки знайшли непритомним у закинутій будівлі в місті Моршин, що за 70 кілометрів від його дому. Підлітка госпіталізували до медичного закладу. Зараз поліціянти встановлюють обставини його зникнення.

За інформацією Солонківської територіальної громади, підліток вийшов з дому 18 вересня близько 14:30. Його матір сповістила поліцію про зникнення сина наступного дня. Відтоді хлопця шукали поліціянти, нацгвардійці, працівники інших служб та громадськість.

У 2024 році поліціянти Львівщини розшукали 651 зниклу дитину. У 628 випадках їхнє місцеперебування встановили протягом доби після звернення.

Крім того, у поліції закликають батьків спілкуватися зі своїми дітьми, цікавитися їхнім дозвіллям, знайомитися з друзями. Також радять протягом дня регулярно зв’язуватися з дитиною, а маленьких діток постійно тримати у полі зору та не залишати без нагляду.

Нагадаємо, у Чернівцях на вулиці Головній було знайдено 14-річного хлопця з вогнепальним пораненням. За попередніми даними, підліток намагався покінчив життя самогубством, вистріливши з пістолета в голову. 

До слова, на Рівненщині сім’я знайшла повішаною свою 13-річну доньку. Дівчинка скоїла самогубство.

Читайте також:

Теги: Львівщина поліція розшук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після смерті 51-річної мешканки столиці її трикімнатна квартира у Солом’янському районі мала перейти у власність громади як відумерла спадщина
«Видали заміж» покійну: у Києві шахраї підробили документи, щоб привласнити квартиру
16 вересня, 13:12
Цього року виповнюється 25 років з дня загибелі Георгія Гонгадзе
Убивство Ґонґадзе: минає 25 років. Можливо, про ці події напишуть книгу та знімуть серіал
9 вересня, 09:25
З-під завалів рятувальники дістали тіла 32-річної жінки та її двомісячного сина
Атака на Київ: поліція повідомила про наслідки удару
7 вересня, 09:06
Зловмисник на час слідства перебуватиме під вартою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі
У Києві затримано зловмисника, який обікрав військового на кріслі колісному
4 вересня, 10:37
Слідчі не виключають, що підозрюваний мав намір утекти за кордон
Вбивство Андрія Парубія: правоохоронці розповіли про пріоритетні версії слідства
1 вересня, 13:34
Команда «Квадро» знялася з турніру «Slavsko cup-2025»
Дитяча футбольна команда з Харківщини стикнулася з булінгом на Львівщині: деталі скандалу
29 серпня, 17:32
Молодик нападав на жінок у готельних номерах
Популярний курорт Іспанії сколихнули напади на туристок
27 серпня, 01:11
Хлопчик Хамза з'їв суху локшину невдовзі після повернення додому
З’їв три пачки локшини: в Єгипті помер 13-річний хлопчик
26 серпня, 14:21
Чоловіку вже повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом та крадіжці документів
На Одещині чоловік угнав автомобіль ТЦК: поліція розповіла про спонтанний вчинок
22 серпня, 11:12

Події в Україні

На Львівщині зниклого підлітка знайдено непритомним за 70 км від дому
На Львівщині зниклого підлітка знайдено непритомним за 70 км від дому
Священники помолилися за мир в Україні в несподіваному місці
Священники помолилися за мир в Україні в несподіваному місці
Путін посилює обстріли України: Bloomberg назвав причину
Путін посилює обстріли України: Bloomberg назвав причину
Дрони СБУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у Росії
Дрони СБУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у Росії
У вікні поїзда «Київ – Рахів» зʼявилася табличка з написом «Слава Росії»
У вікні поїзда «Київ – Рахів» зʼявилася табличка з написом «Слава Росії»
Росіяни вдарили ракетою по складу АТБ у Дніпрі
Росіяни вдарили ракетою по складу АТБ у Дніпрі

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua