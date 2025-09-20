На Львівщині зниклого підлітка знайдено непритомним за 70 км від дому

Хлопець пішов з дому 18 вересня

У Львівській області правоохоронці розшукали 16-річного підлітка, який зник 18 вересня. Медики оцінюють його стан як тяжкий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Львівської області.

Хлопця із села Солонки знайшли непритомним у закинутій будівлі в місті Моршин, що за 70 кілометрів від його дому. Підлітка госпіталізували до медичного закладу. Зараз поліціянти встановлюють обставини його зникнення.

За інформацією Солонківської територіальної громади, підліток вийшов з дому 18 вересня близько 14:30. Його матір сповістила поліцію про зникнення сина наступного дня. Відтоді хлопця шукали поліціянти, нацгвардійці, працівники інших служб та громадськість.

У 2024 році поліціянти Львівщини розшукали 651 зниклу дитину. У 628 випадках їхнє місцеперебування встановили протягом доби після звернення.

Крім того, у поліції закликають батьків спілкуватися зі своїми дітьми, цікавитися їхнім дозвіллям, знайомитися з друзями. Також радять протягом дня регулярно зв’язуватися з дитиною, а маленьких діток постійно тримати у полі зору та не залишати без нагляду.

