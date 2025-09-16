Головна Країна Кримінал
На Львівщині керівник ТЦК оформив майно на тещу, щоб не декларувати 6 млн грн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Львівщині керівник ТЦК оформив майно на тещу, щоб не декларувати 6 млн грн
ДБР перевіряє інформацію щодо незадекларованого автомобіля Mersedes, який зареєстрований на батька посадовця
фото: ДБР

Наразі на майно фігуранта накладено арешт

Працівники ДБР викрили заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП, на момент викриття – виконуючого обов'язки керівника, який приховав у декларації будинок та земельну ділянку. Майно він переписав на тещу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«У 2023-2024 роках посадовець умисно не задекларував 0,025 га земельної ділянки та житловий будинок площею 139 кв. м у Львівському районі, зведений на цій ділянці. Об’єкти були оформлені на тещу, проте фактично використовувалися самим декларантом та членами його сім’ї як місце проживання. Загальна вартість незадекларованого майна перевищує 6 млн грн», – йдеться у повідомленні.

На Львівщині керівник ТЦК оформив майно на тещу, щоб не декларувати 6 млн грн фото 1

Зазначається, що слідство має підстави вважати, що придбання цього майна виглядає сумнівним, адже задекларовані доходи посадовця та його родини не відповідають реальній вартості нерухомості. Тож, за ініціативи Бюро Національне агентство з питань запобігання корупції призначило повну перевірку способу життя керівника ТЦК.

Наразі на майно фігуранта накладено арешт.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді обмеження волі до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також ДБР перевіряє інформацію щодо незадекларованого автомобіля Mersedes, який зареєстрований на батька посадовця. Фактично доходи родича не підтверджують можливості придбання такого транспортного засобу. Авто полковник купив у 2021 році, під час перебування на посаді командира однієї із військових частин. Приблизна вартість автомобіля – $18 тис.

До слова, у декларації за 2022 рік голова Очаківської міської ради Миколаївської області вказав про отриманий подарунок від матері на понад 9,1 млн грн на підставі нотаріально посвідченого договору дарування. Під час повної перевірки встановлено, що розмір подарунка значно перевищує розмір доходів матері.

Як повідомлялося, за перші шість місяців 2025 року посадовці подали понад 706 тис. декларацій, за даними НАЗК. Це на 34% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Кожна восьма декларація згодом була виправлена.

Теги: декларація ТЦК ДБР Львівщина

