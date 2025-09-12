Вбивство чоловіків у автосервісі на Львівщині: поліція розкрила деталі

Попередньо встановлено, що 33-річний мешканець Львівського району спочатку вистрелив в орендодавця, а потім здійснив постріл собі у груди

Сьогодні, 12 вересня, у селі Підрясне поблизу Львова сталась стрілянина у будівлі автосервісу, внаслідок чого дві особи загинули. Попередньо встановлено, що під час конфлікту чоловік, який орендував приміщення, спочатку застрелив орендодавця, а потім вчинив самогубство – вистрілив собі у груди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головне управління Національної поліції у Львівській області.

«Сьогодні, 12 вересня, о 12:00 годині на спецлінію 102 надійшло повідомлення про постріли, які пролунали у приміщенні автосервісу у селі Підрясне Львівського району. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, а також оперативники карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини. На місці події правоохоронці виявили тіла двох чоловіків без ознак життя з вогнепальними пораненнями», – йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що 33-річний мешканець Львівського району, який орендував приміщення автосервісу, спочатку вистрелив в орендодавця – 39-річного львів’янина, а потім здійснив постріл собі у груди. Від отриманих поранень обидва померли на місці події.

Також поліцейські вилучили знаряддя вбивства – карабін «Сайга», який скеровано на експертне дослідження. Слідчі територіального підрозділу, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, відкрили кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

