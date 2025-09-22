Головна Країна Кримінал
Вибух на Львівщині: поліція проводить розслідування

Іванна Гончар
Вибух на Львівщині: поліція проводить розслідування
фото: Нацполіція

Поліцейські встановлюють обставини вибуху у Зимній Воді

Внаслідок вибуху, який стався в селі Зимна Вода Львівського району, ніхто не постраждав. Вибух пошкодив вікна житлових будинків, автомобілі та огорожі. Поліція проводить розслідування, пише «Главком».

Інцидент був зафіксований 21 вересня близько 20:20, коли на спецлінію «102» надійшло повідомлення про вибух. На місце події одразу прибула група спеціалістів-вибухотехніків поліції Львівщини, оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції.

Вибух на Львівщині: поліція проводить розслідування фото 1
фото: Нацпол

Поліцейські з'ясувують обставини події, а також вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Нагадаємо, поліцейські встановлюють обставини вибуху в Хаджибейському районі Одеси, внаслідок якого загинув 52-річний чоловік. 

Теги: вибух Львівщина поліція

