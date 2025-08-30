Головна Країна Суспільство
Подружжя, яке прожило разом 65 років, поділилося секретом щасливого шлюбу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Подружжя виховало двох доньок. Ще мають чотирьох онуків та двох правнуків
фото: скріншот із відео

«Перша порада – треба любити», – каже Тетяна Ханкова

Тетяна та Михайло Ханакові з міста Броди, що на Львівщині, разом вже 65 років. Пара відсвяткувала Залізне весілля. Подружжя виховало двох дітей, має чотирьох онуків та двох правнуків. Як інформує «Главком», про це йдеться в сюжеті «Суспільного».

Пара познайомилася в Бродах, в армійському штабі. Тетяна була телефоністкою, а її тоді ще майбутній чоловік – диспетчером по польотах.

«Ми познайомилися на роботі. Він прийшов подивитися на новеньку телефоністку і пропав», – розповідає Тетяна Ханакова.

«Я побачив її і зрозумів, що тут – моє життя. Я запам'ятав її сіре пальтечко, чорний комірець. Маленька, кругленька, симпатична. Але коли я почув її в розмові, я сказав: «Оце дівчинка!» – пригадує чоловік.

Михайло та Тетяна в молодості
фото: suspilne.media

Михайло родом з Росії, тому після закінчення служби він поїхав додому. Три роки пара просто листувалася, а згодом вони одружилися.

«У 1960 році ми одружилися і поїхали по моєму призначенню. Мене призначили вчителем за Львовом, село Тулиголове. Я взяла перший клас, а він просто працював робочим. Але коли на іншому селі йому запропонували роботу вчителя, я кинула свою найкращу для мене школу і поїхала за ним, щоб він мав роботу», – каже Тетяна.

Родина Ханакових
фото: suspilne.media

Михайло Ханаков працював вчителем історії і брав участь в мітингах у Бродах на підтримку розпаду Радянського Союзу.

«Я пішов підтримати «Рух» український, тому що я – історик і знав історію України. І я впевнений, що ми обов'язково переможемо у війні, я вірю, що український народ переможе злодійського Путіна», – говорить мешканець Бродів.

Жінка згадує, у найважчі моменти життя вони завжди підтримували один одного:

«Коли було важко мені, він завжди був біля мене. Коли в мене була важка операція на легені, він завжди мене підтримував. Я допомагала йому закінчити Львівський університет і допомагала йому в тому, щоб він став вчителем».

Подружжя виховало двох доньок. Старша, на жаль, померла у 90-ті. Молодша, Наталя, живе в Бродах. Також мають чотирьох онуків та двох правнуків.

Біля хати Тетяна та Михайло мають ділянку. Там вирощують огірки, кабачки, виноград та квіти.

«Перша порада – треба любити. Ніколи не виходити заміж, якщо ви не кохаєте людину. Якщо ви не впевнені, перевірте своє кохання часом. А якщо ви любите, кохаєте людину, то ви будете робити все, щоб бути з ним разом. Все життя», – підсумовує Тетяна.

До слова, як показали результати останніх опитувань, більшість зумерів не можуть собі дозволити стосунки – на побачення вони буквально не витрачають жодної копійки.

Також, за останніми спостереженнями, все більше представників покоління Z обирають так звані «тихі стосунки» (quiet relationships), відмовляючись від публічності та демонстрування свого особистого життя в соціальних мережах. Молодь свідомо оберігає своє кохання від сторонніх очей, зберігаючи інтимні моменти для себе.

