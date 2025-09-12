Головна Країна Події в Україні
Подвійне вбивство на Львівщині: двох чоловіків знайдено у приміщенні автосервісу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Подвійне вбивство на Львівщині: двох чоловіків знайдено у приміщенні автосервісу
За попередньою інформацією, загиблі були працівниками сервісу
фото: Національна поліція України

У селі Підрясне на Львівщині сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло двоє чоловіків

У п’ятницю, 12 вересня, близько 12:00 у селі Підрясне Львівського району пролунали постріли. Подія сталася у приміщенні офісу одного з місцевих автосервісів. Внаслідок стрілянини поліція виявила тіла двох чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини.

Як зазначають правоохоронці, тіла чоловіків було знайдено із вогнепальними пораненнями. За попередньою інформацією, загиблі були працівниками цього сервісу.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту та встановлюють особу стрільця.

Нагадаємо, на Львівщині поліція затримала 21-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві літньої жінки та нанесенні ножових поранень її сину. За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Злочин стався в одному з сіл Самбірського району. До поліції надійшло повідомлення від 45-річного чоловіка, який повідомив, що невідома особа проникла до його будинку та завдала ножових поранень йому і його 67-річній матері.

До слова, під час обшуків номера вбитого парламентаря Андрія Парубія у столичному готелі «Київ» правоохоронці знайшли декілька одиниць зброї. Серед них – автомат, пістолети та багато набоїв. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Убивство Парубія. Що засекретило слідство?».

Раніше в одному з інтерв’ю політик зазначив, що орендував номер у готелі «Київ» ще з 2007 року, коли вперше обрався до Ради. 22-поверхова будівля, що поблизу парламенту, належить державному підприємству «Готельний комплекс «Київ» управління справами апарату Верховної Ради. Тут винаймають житло, здебільшого, парламентарі, котрі не мають власної оселі у столиці.

