«Іноді ок ходити з немитою головою». Нардепка Стефанишина описала побут під час блекаутів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
«Іноді ок ходити з немитою головою». Нардепка Стефанишина описала побут під час блекаутів
Ольга Стефанишина відверто про блекаути
facebook.com/ostefanyshyna

Ольга Стефанишина окреслила особисті правила життя в умовах тривалих відключень світла

Народна депутатка України та колишня заступниця міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина оприлюднила допис, у якому поділилася власним досвідом життя під час регулярних відключень електроенергії в Києві та пояснила, що допомагає їй зберігати емоційну стабільність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепки у Facebook.

Стефанишина розповіла, що грудень був для неї емоційно важким через регулярні блекаути та загальну нестабільність довкола. «Весь грудень я злилася і емоційно виснажувалася через відсутність світла» – написала вона.

За словами депутатки, ключовим переломним моментом стало прийняття того, що Київ живе в екстремальних умовах, і намагання робити вигляд, ніби «все як раніше», лише посилює напругу. Стефанишина перерахувала низку особистих принципів, які допомагають їй триматися психологічно. Перш за все вона нагадує собі про тимчасовість нинішньої ситуації.

Вона також свідомо знизила побутові вимоги до себе, перейшовши в режим «мінімуму»: менше готувати, спокійно пропускати окремі зустрічі чи тренування та не картати себе за невиконані плани. «Життя якийсь час буде на мінімалках» – зауважила Стефанишина.

Окремо вона наголосила на необхідності берегти нерви й енергію, не звинувачувати себе за запізнення чи пропущені справи, оскільки для цього є об’єктивні причини. Важливою частиною її стратегії став сон. Депутатка вважає, що в моменти, коли стає особливо важко, найкраще рішення – просто відпочити. «Якщо темно і сумно – лягати спати» – написала вона.

Водночас Ольга Стефанишина намагається зберігати базову рутину: спорт і регулярне харчування, навіть якщо їжа інколи холодна. Вона вважає це стабілізуючим елементом повсякденного життя. Крім того, вона свідомо шукає радість у простих речах: книгах, кіно, свічках – і більше спілкується з друзями.

Депутатка також закликає не накручувати себе тривожними сценаріями наперед і зосереджуватися на допомозі тим, кому важче. Окремо вона згадала про підтримку родини та домашніх тварин як важливу частину свого емоційного ресурсу.

«Іноді ок ходити з немитою головою». Нардепка Стефанишина описала побут під час блекаутів фото 1

Нагадаємо, що у ніч на 22 жовтня під час чергової атаки безпілотників «Шахед» уламок одного з дронів влучив у будинок на Русанівці, де мешкає народна депутатка Ольга Стефанишина. За її словами, цієї ночі в будинок на Русанівці влучив уламок шахеда.

здоров'я Київ Україна блекаут

