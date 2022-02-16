Понад 3,5 тис. українців за добу потрапили до лікарень із коронавірусом
Серед нових випадів захворювання: дітей – 2 872, медпрацівників – 992
За добу 15 лютого в Україні зафіксували 31 513 випадків коронавірусної хвороби і 310 смертей внаслідок Covid-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Серед нових випадів захворювання: дітей – 2 872, медпрацівників – 992.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 640 осіб;
- летальних випадків – 310;
- одужало – 27 684 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 603 930 осіб;
- одужало – 3 839 314 осіб;
- летальних випадків – 103 565;
- проведено ПЛР-тестувань – 19 176 4244 603 930 осіб;
Протягом 15 лютого 65 805 людей вакциновано проти Covid-19.. Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу – 17 709 людей.
Нагадаємо, 14 лютого міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується на тиждень раніше, ніж очікувалося. До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його. Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19.