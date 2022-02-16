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    Понад 3,5 тис. українців за добу потрапили до лікарень із коронавірусом

    Протягом 16 лютого зафіксовано 310 смертей внаслідок Covid-19 - Понад 3,5 тис. українців за добу потрапили до лікарень із коронавірусом
    Протягом 16 лютого зафіксовано 310 смертей внаслідок Covid-19
    фото з відкритих джерел

    Серед нових випадів захворювання: дітей – 2 872, медпрацівників – 992

    За добу 15 лютого в Україні зафіксували 31 513 випадків коронавірусної хвороби і 310 смертей внаслідок Covid-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    Серед нових випадів захворювання: дітей – 2 872, медпрацівників – 992.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 3 640 осіб;
    • летальних випадків – 310;
    • одужало – 27 684 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 4 603 930 осіб;
    • одужало – 3 839 314 осіб;
    • летальних випадків – 103 565;
    • проведено ПЛР-тестувань – 19 176 4244 603 930 осіб;

    Протягом 15 лютого 65 805 людей вакциновано проти Covid-19.. Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу – 17 709 людей.

    Нагадаємо, 14 лютого міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується на тиждень раніше, ніж очікувалося. До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його. Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19.

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    Теги: хвороби коронавірус Віктор Ляшко
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    Понад 3,5 тис. українців за добу потрапили до лікарень із коронавірусом