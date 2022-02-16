Четверта людина у світі здолала ВІЛ

Нью-йоркські лікарі пересадили пацієнтці стовбурові клітини її родича з рідкісною генетичною мутацією

Четверта людина у світі вилікувалась від ВІЛ-інфекції за допомогою пересадки стовбурових клітин та переливання пуповинної крові. Про це пише The Wall Street Journal .

У пацієнтки також було виявлено лейкемію через чотири роки після виявлення у неї ВІЛ. Нью-йоркські лікарі пересадили пацієнтці стовбурові клітини її родича з рідкісною генетичною мутацією, що перешкоджає розмноженню вірусу. Також їй перелили пуповинну кров від немовляти.

Після лікування жінка не проходить антиретровірусну терапію з жовтня 2020 року, оскільки ознак ВІЛ-інфекції з того часу не спостерігалося.

У липні 2020 року вчені повідомили про новий ймовірний випадок повного лікування від ВІЛ-інфекції за допомогою агресивної комбінації антиретровірусних препаратів та нікотинаміду (вітаміну В3), який змушує заражені клітини пробуджувати латентний вірус, що робить їх вразливими для імунітету.

Нагадаємо, вчені з Оксфорда оголосили про виявлення високовірулентного штаму ВІЛ – VB у Нідерландах. У дослідженні, оприлюдненому в журналі Science, зазначається, що у пацієнтів з так званим штамом VB рівень вірусу в крові був у 3,5-5,5 раза вищим, ніж в інфікованих іншими варіантами.

Раніше повідомлялося, що Moderna проводить клінічні випробування вакцини від ВІЛ.

Нагадаємо, нові ліки проти ВІЛ, що можуть спричинити революцію у медицині, випробують на людях.