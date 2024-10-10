Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 10-12 жовтня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 10-12 жовтня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 10 по 12 жовтня 2024 року
фото з відкритих джерел

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні три дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

10 жовтня

У четвер, 10 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 8 (червоний рівень), що відповідає найсильнішим магнітним бурям, здатним впливати на самопочуття та здров'я метеозалежних людей.

11 жовтня

У п'ятницю, 11 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 8 (червоний рівень), що відповідає найсильнішим магнітним бурям.

12 жовтня

У суботу, 12 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні у віджеті нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.
Теги: здоров'я магнітна буря Сонце Планета Земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мошинец: Чтобы не получить «тупиковый результат», некоторые больницы не производят бакпосевы. У меня был пациент, которого так в течение шести дней капали разными антибиотиками
Что делать с инфекцией, которая не лечится антибиотиком? Микробиолог напомнила о приказе Минздрава
3 жовтня, 17:25
Найдієвіша профілактика грипу – це щорічна вакцинація
Україна отримала додатково понад 230 тисяч доз вакцини проти грипу
2 жовтня, 17:21
Резистентні інфекції швидко розповсюдились по українських лікарнях
Стійкість до антибіотиків в українських військових. Мікробіологиня назвала ключову помилку лікарів
1 жовтня, 07:30
Потенційно небезпечний астероїд пройшов повз Землю
Швидший ніж звук в 26 разів: повз Землю пронісся небезпечний астероїд
29 вересня, 04:23
Медичний канабіс призначатимуть лише у випадках, коли інші ліки неефективні або викликають серйозні побічні ефекти
Хто з українців зможе отримати ліки на основі медичного канабісу: перелік хвороб
27 вересня, 20:07
Активність Сонця з 23 по 25 вересня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 23-25 вересня: якою буде сонячна активність
24 вересня, 06:09
Активність Сонця з 20 по 22 вересня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 20-22 вересня: якою буде сонячна активність
20 вересня, 07:11
Активність Сонця з 17 по 19 вересня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 17-19 вересня: якою буде сонячна активність
17 вересня, 08:52
США потерпають від небезпечних курячих яєць
Мешканці дев'яти американських штатів купували яйця із сальмонелою
11 вересня, 13:16

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 10-12 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 10-12 жовтня: якою буде сонячна активність
На Закарпатті у ДТП загинув народний артист Богдан Сташків
На Закарпатті у ДТП загинув народний артист Богдан Сташків
Прогноз магнітних бур на 7-9 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 7-9 жовтня: якою буде сонячна активність
Здоровий сон дитини: як уникнути недосипання та дратівливості
Здоровий сон дитини: як уникнути недосипання та дратівливості
Українцям у сезон грипу загрожує два штами: прогноз Мінздоров'я
Українцям у сезон грипу загрожує два штами: прогноз Мінздоров'я
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
23K
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
7002
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3886
«Мілтон» наближається до Флориди: якої потужності буде ураган
3314
Кліп був знятий у Києві: трек Майлі Сайрус набрав мільярд прослуховувань у Spotify (відео)

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua