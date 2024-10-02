Україна отримала додатково понад 230 тисяч доз вакцини проти грипу

Зростання захворюваності на грип та ГРВІ традиційно спостерігається з початку жовтня

Ще 170 050 доз вакцини проти грипу французького виробництва та 65 150 доз корейського виробництва пройшли державний контроль якості. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найближчим часом вони надійдуть у продаж до медзакладів та аптек.

Нагадуємо, усі вакцини, які надходять в Україну, підлягають обов’язковому лабораторному контролю якості. Його здійснює Держлікслужба. Після отримання позитивного висновку вакцини використовують у медичних закладах або вони надходять у продаж до аптек.

Зростання захворюваності на грип та ГРВІ традиційно спостерігається з початку жовтня. За тяжкого перебігу грип може спричиняти небезпечні ускладнення: захворювання серця, легенів, нирок тощо. Найдієвіша профілактика грипу – це щорічна вакцинація, яка є рекомендованою (однак не входить до переліку безоплатних вакцин).

Вакцинація проти грипу не захищає від Covid-19 і навпаки. Щеплення проти цих хвороб можна робити в один день або з мінімальним інтервалом.