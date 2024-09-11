Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мешканці дев'яти американських штатів купували яйця із сальмонелою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мешканці дев'яти американських штатів купували яйця із сальмонелою
США потерпають від небезпечних курячих яєць
фото із відкритих джерел

У США 65 людей захворіли через курячі яйця з сальмонелою

Ферма у штаті Вісконсін у США призупинила виробництво та відкликала всі свої яйця після спалаху сальмонели у дев'яти американських штатах. Про це пише газета The Washington Post. Згідно з публікацією, щонайменше 65 осіб мають ознаки отруєння. З них 24 особи було госпіталізовано.

«Ферма у Вісконсіні відкликала всі свої яйця і призупинила виробництво після того, як на її підприємствах було виявлено спалах сальмонели, від якого захворіли щонайменше 65 людей у ​​дев'яти штатах», – йдеться у матеріалі.

Сальмонела є бактеріальною інфекцією, здатною викликати лихоманку, діарею, спазми у животі, а також артеріальні інфекції. Особливу небезпеку вона становить для дітей віком до п'яти років і людей похилого віку.

Випадки зараження зафіксовані в Мічигані, Міннесоті, Айові, Вірджинії, Колорадо, Юті, Каліфорнії, Вісконсіні та Іллінойсі. При цьому найбільше отруїлися в останніх двох штатах. Наймолодшому пацієнтові всього два роки, летальні наслідки поки не виявлені.

До слова, на Польщу очікує яєчна криза. У Польщі очікується рекордне зростання цін на яйця. На думку багатьох експертів, так погано на місцевому ринку вже не було багато років.

 

Читайте також:

Теги: отруєння США супермаркет продукти здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи змінить США свою політику щодо далекобійної зброї для України?
Коли США дозволять Україні бити по Росії?
28 серпня, 09:52
Трамп дав інтерв'ю американському мільярдеру Ілону Маску
Інтерв’ю Маска з Трампом: багато слів, мало сенсу
14 серпня, 09:40
Активність Сонця з 5 по 7 вересня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 5-7 вересня: якою буде сонячна активність
5 вересня, 13:30
Активність Сонця з 13 по 15 серпня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
13 серпня, 06:44
Оливкова олія постійно зростає у ціні
Ціна на оливкову олію злетить більше: який «сюрприз» готує Європа
16 серпня, 12:02
Кеннеді-молодший захотів посаду в адміністрації Гарріс у разі її перемоги
Гарріс проігнорувала підтримку з боку іншого кандидата у президенти США – Washington Post
15 серпня, 15:23
Трамп під час виступу просто неба закрився куленепробивним склом
Трамп провів перший після замаху виступ, закрившись куленепробивним склом
22 серпня, 11:07
Ймовірний конфлікт з Китаєм змушує ВПС США готуватись
США готують мережу баз та аеродромів у Тихому океані: Defense News з'ясувало наміри
23 серпня, 13:22
Зеленський та Мелоні обговорили передачу Україні другого комплексу ППО Samp-T
Зеленський звернувся до Мелоні з проханням посередництва у передачі Україні систем Patriot
8 вересня, 23:03

Соціум

Мешканці дев'яти американських штатів купували яйця із сальмонелою
Мешканці дев'яти американських штатів купували яйця із сальмонелою
На Білгородщині після «втручання» зійшов із рейок вантажний потяг
На Білгородщині після «втручання» зійшов із рейок вантажний потяг
У Росії двоє школярів спалили Мі-8, від вертольота залишився лише хвіст
У Росії двоє школярів спалили Мі-8, від вертольота залишився лише хвіст
У Дрездені обвалився один із найважливіших мостів на Ельбі (відео)
У Дрездені обвалився один із найважливіших мостів на Ельбі (відео)
«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи
«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи
Ситуація для ЗСУ на Курщині погіршилася – DeepState
Ситуація для ЗСУ на Курщині погіршилася – DeepState

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
31K
Монголія не арештувала Путіна: з'явилася реакція Міжнародного кримінального суду
23K
Міносвіти назвало найпопулярнішу спеціальність серед абітурієнтів-бюджетників
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Зеленська повідомила, чи вимикають світло в їхній з президентом оселі
7459
«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи

Новини

Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Сьогодні, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua