Мешканці дев'яти американських штатів купували яйця із сальмонелою

У США 65 людей захворіли через курячі яйця з сальмонелою

Ферма у штаті Вісконсін у США призупинила виробництво та відкликала всі свої яйця після спалаху сальмонели у дев'яти американських штатах. Про це пише газета The Washington Post. Згідно з публікацією, щонайменше 65 осіб мають ознаки отруєння. З них 24 особи було госпіталізовано.

«Ферма у Вісконсіні відкликала всі свої яйця і призупинила виробництво після того, як на її підприємствах було виявлено спалах сальмонели, від якого захворіли щонайменше 65 людей у ​​дев'яти штатах», – йдеться у матеріалі.

Сальмонела є бактеріальною інфекцією, здатною викликати лихоманку, діарею, спазми у животі, а також артеріальні інфекції. Особливу небезпеку вона становить для дітей віком до п'яти років і людей похилого віку.

Випадки зараження зафіксовані в Мічигані, Міннесоті, Айові, Вірджинії, Колорадо, Юті, Каліфорнії, Вісконсіні та Іллінойсі. При цьому найбільше отруїлися в останніх двох штатах. Наймолодшому пацієнтові всього два роки, летальні наслідки поки не виявлені.

До слова, на Польщу очікує яєчна криза. У Польщі очікується рекордне зростання цін на яйця. На думку багатьох експертів, так погано на місцевому ринку вже не було багато років.