Позитивні емоції і собаки. Вчені Інституту геронтології з’ясували, що допомагає протистояти старінню під час війни

Доктор наук Чижова розповіла про досвід каністерапії – лікування через контакт зі спеціально навченими собаками

Вчені Інституту геронтології досліджують вплив воєнного стресу на організм людини та шукають способи пом’якшити його наслідки. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла завідувачка відділу фармакотерапії вік-залежних захворювань цього інституту, доктор медичних наук Валентина Чижова.

Позитивні емоції, зокрема контакт зі спеціально навченими собаками, можуть допомагати організму відновлюватися. За словами Чижової, зміни в організмі, спричинені воєнними стресами, не завжди є незворотними.

«Якщо немає органічного ураження, то так, більшість цих змін є зворотніми, наприклад, піддаються корегуванню ментальні зміни, відновлюється функціональний стан судин і нирок, нормалізується тиск», – зазначила вона.

Чижова розповіла про досвід застосування каністерапії у Бишівській громаді. У програмі брали участь поранені військові, які проходили лікування після важких травм, отриманих на передовій.

За її словами, у проведенні таких сеансів допомагала Катерина Бєляєва з Київського обласного управління МВС, яка приїжджала разом зі спеціально навченими собаками.

«Нам допомагала Катерина Бєляєва з Київського обласного управління МВС, яка приїздила зі своїми песиками, що лікували хлопців, котрі отримали важкі поранення на «нулі», – розповіла науковиця.

Вона також навела приклад пацієнтів, у яких тривалий час не спостерігалося покращення стану судин навіть після медикаментозного лікування. «У нас були пацієнти, які певний час приймали препарати для покращення функції ендотелію, і деякі з них, як нам здавалося, мали резистентність до цих препаратів, тобто ліки на них не діяли. Їх обстежували чотири-п’ять разів – немає змін. І лише після каністерапії у них відновилася функція ендотелію», – сказала Чижова.

Вона уточнила, що позитивний ефект від таких сеансів зберігався щонайменше протягом двох тижнів. Водночас науковиця наголосила, що повністю повернути організм до стану, який був до сильного стресу, не завжди можливо.

«Імовірніше, не вдасться, тому що в будь-якому разі «біологічний годинник цокає». Підтримати фізіологічну норму, – так, можна», – пояснила вона.

Каністерапія – це метод психологічної та фізичної реабілітації, що передбачає контакт пацієнтів зі спеціально навченими собаками. Такий підхід застосовують у роботі з людьми, які пережили сильний стрес, мають травми або потребують психологічної підтримки.

Нагадаємо, що війна прискорила старіння українців: у багатьох людей біологічний вік перевищує паспортний на 10-15 років. Таких висновків дійшли науковці Інституту геронтології імені Дмитра Чеботарьова НАНМ України після низки досліджень, проведених під час повномасштабного вторгнення.