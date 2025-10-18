Головна Країна Суспільство
Батальйон «Свобода» взяв у полон представника унікального корінного народу Сибіру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Батальйон «Свобода» взяв у полон представника унікального корінного народу Сибіру
Олександр не знає рідної мови, традицій, казок та загалом далекий від культури свого народу
Олександр розповів, чому його народ майже знищено

Під час боїв на Покровському напрямку батальйон «Свобода» взяв у полон 50-річного окупанта на ім’я Олександр. Він є представником унікального корінного народу Сибіру кето, що живе на півночі Красноярського краю. Нині кетів налічується трохи більше тисячі, із них рідною мовою володіють не більше як 150 людей. Як інформує «Главком», у інтерв’ю комбату «Свободи» Петру Кузику Олександр розповів, чому його народ майже знищено.

За словами полонено окупанта, він та сестра виростали у дитячому будинку, бо його батько зарізав матір. Усе трапилося через алкоголь. Та йузагалі кетів, котрі здавна займалися полюванням та рибальством, довгі роки планомірно споювали, бо ж за м'ясо, шкури чи улов розплачувалися не грошима, а горілкою. У результаті Олександр не знає рідної мови, традицій, казок та загалом далекий від культури свого народу. Він навіть не пам’ятає ім’я своєї бабусі.

 «Я рано почав пити. Коли рибу, хутра здавали, з нами спиртним розплачувалися. Ще зброєю, порохом, які потрібні для полювання», –  пригадує окупант.

Олександр також розповів, що жив у суворому краю, де взимку було 45-50°С морозу. Він полював на лосів і соболів. Також збирав ягоди, гриби та кедрові горіхи. Окупант роками трудився на важких малокваліфікованих роботах, а до армії потрапив, бо хотів уникнути тюрми. Пригод на свою голову знайшов, знову ж таки, через алкоголь.

Інтерв’ю з полоненим: як расія знищує малі народності

Своєю чергою, Петро Кузик розповів окупанту, що кети є унікальним народом та генетично пов’язані з американськими індіанцями. Олександр пообіцяв, що більше дізнається про своє коріння.

Раніше російський добровольчий корпус взяв у полон юкагира – представника корінних народів Східного Сибіру. За даними перепису 2021 року, їх залишилося 1802 людей. Окупант на ім’я Леон Трофимов родом із Якутська. Він не знає рідної мови, може спитати лише «як справи?».

Нагадаємо, у смузі відповідальності 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на Вовчанському напрямку українські захисники взяли в полон громадянина Кенії.

Також на Харківщині бійці Третьої окремої штурмової бригади атакували та зачистили позиції російських загарбників повністю за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Для цього не залучали піхоту, ба більше, вдалося навіть взяти полонених.

 

