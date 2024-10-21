У столиці зростає кількість хворих на грип і Covid-19

Порівняно з попереднім тижнем зросла кількість госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 52,5%

У Києві протягом останнього тижня зареєстровано 11 184 нових випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на Covid-19. Про це повідомляє ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 52,5%. Наразі цей показник становить 378,8.

Загалом у столиці порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 4,9% за рахунок дитячого населення. Так, випадків захворювання в дітей виявлено 7 565 проти 6 880 за минулий тиждень (зростання на 10%). Захворюваність серед дорослих змінилась із 3 777 на 3 619 (зниження на 4,2%).

Діти становлять 67,6% від загальної кількості, на попередньому тижні – 64,6%. Захворюваність серед школярів зросла на 4%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 4 005 випадків.

Порівняно з попереднім тижнем зросла кількість госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих і дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 165 осіб, зокрема 138 дітей.

Також на Covid-19 захворіли 119 осіб, зокрема 8 дітей до 17 років. Госпіталізували 32 особи, з яких 11 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебувають 2 дорослих пацієнти.

Протягом звітного тижня летальних випадків від ускладнень Covid-19 та грипу не зареєстровано.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації населення проти Covid-19. Так, МОЗ спростило схеми вакцинації для населення. Тепер більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти Covid-19. А ось людям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби, слід вводити більшу кількість доз – потрібна ревакцинація через 6-12 місяців.



