Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Усі учні початкових класів у Вінниці після канікул отримають безкоштовне харчування

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Усі учні початкових класів у Вінниці після канікул отримають безкоштовне харчування

Уряд прийняв рішення про надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів

Після канікул усі учні початкових класів шкіл Вінницької міської територіальної громади зможуть харчуватися безкоштовно. Загалом мова йде про 17,2 тисячі дітей. Відповідні зміни до бюджету громади внесли сьогодні, 25 жовтня, на черговій сесії міської ради.

Як зазначають у департаменті освіти міської ради, 4 жовтня Кабмін прийняв постанову №1145 щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів.

«Згідно з постановою, за рахунок державної субвенції оплачується не більше 70% від вартості послуги харчуванн» я. Ще 30% потрібно дофінансувати за рахунок бюджету громади. Тому, щоб діти початкової школи могли харчуватися безкоштовно, відповідні зміни й були внесені до бюджету.

Частка співфінансування з місцевого бюджету складає 13,7 мільйона гривень. Розмір субвенції з державного бюджету – 32,7 мільйона гривень. Таким чином, на сесії розглянули питання щодо додаткового виділення коштів на харчування учнів із бюджету громади у сумі 10,3 млн. грн, тому що 3,4 мільйона гривень уже були передбачені були передбачені раніше на харчування учнів 1-4 класів пільгових категорій.

«Щоб надати можливість безкоштовно харчуватися учням початкової школи, департамент освіти після виходу постанови, одразу почав працювати над цим питанням. Оперативно здійснили розрахунки, щодо співфінансування з бюджету громади, враховуючи, що вартість одного обіду складає 50 гривень. Уже 10 жовтня відповідні зміни погодив виконком. Сьогодні це рішення підтримали й депутати міської ради. Оскільки, з понеділка, 28 жовтня, школи громади ідуть на осінні канікули, після них, з четвертого листопада, школярі перших-четвертих класів уже харчуватимуться коштом державного та міського бюджетів», – розповідає директорка департаменту освіти Оксана Яценко.

Наразі, за її словами, дана державна ініціатива розрахована до кінця року.

Разом з тим, нагадуємо, що на даний час у Вінниці вже безкоштовно харчуються майже 13,5 тисяч дітей з числа пільгових категорій, які виховуються у садочках та навчаються у школах. Серед них – 3672 учні молодшої школи, а 5007 – середньої та старшої, вартість одноразового харчування яких становить 50 гривень в день.

До переліку пільгових категорій відносяться:

  • діти-сироти;
  • діти, позбавлені батьківського піклування;
  • діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;
  • діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
  • діти з числа внутрішньо переміщених осіб;
  • діти, які мають статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
  • діти з числа осіб, визначених у статті 10 та 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • діти із сімей, у яких один із батьків є учасником бойових дій або інвалідом війни та захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської Федерації проти України.

Інші учні вінницьких шкіл харчуються коштом батьків. Саме вони обирають вартість харчування із запропонованих варіантів меню від 40 до 55 гривень.

Теги: харчування Вінниця школа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рис Kinmemay Premium має більш високу поживну цінність у порівнянні зі звичайним
Найдорожчий рис у світі: який вигляд має та скільки коштує
29 вересня, 05:00
Першість на чемпіонаті України зі швидких і блискавичних шахів серед клубних команд
У Вінниці розпочався чемпіонат України зі швидких і блискавичних шахів серед клубних команд
4 жовтня, 17:55
Южаніна прокоментувала заробітну плату вчителів
Зарплата вчителів знизиться: подробиці від нардепки
29 вересня, 13:29
Механізм розподілу коштів субвенції забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни
В Україні запроваджено безкоштовне харчування для учнів початкових класів на 2024 рік
4 жовтня, 17:44
США передасть Лівану гумдопомогу
США надають Лівану гуманітарну допомогу на суму $157 млн
5 жовтня, 11:52
Meta безоплатно годує працівників у їдальнях великих офісів, зокрема у своїй штаб-квартирі у Кремнієвій долині
Ошукали компанію: Meta звільнила працівників через хибне використання талонів на харчування
17 жовтня, 19:53
Свято та традиції 20 жовтня
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 жовтня, 00:05
Вчителі викликали «швидку» та почали надавати дитині першу долікарську допомогу
В Одесі під час повітряної тривоги померла школярка: подробиці трагедії
22 жовтня, 13:09
«Тарган» має невеликі розміри, що дозволяє транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі
Міноборони допустило до експлуатації наземний безпілотний комплекс «Тарган»
23 жовтня, 13:29

Новини

Усі учні початкових класів у Вінниці після канікул отримають безкоштовне харчування
Усі учні початкових класів у Вінниці після канікул отримають безкоштовне харчування
У Вінниці тепло подали вже у майже 100% житлових будинків
У Вінниці тепло подали вже у майже 100% житлових будинків
Героїчні 86 днів: Вінниця стала четвертим містом, яке прийняло виставку про оборону Маріуполя
Героїчні 86 днів: Вінниця стала четвертим містом, яке прийняло виставку про оборону Маріуполя
Від $6 тис. за фіктивну довідку: як на Вінниччині допомагали ухилянтам
Від $6 тис. за фіктивну довідку: як на Вінниччині допомагали ухилянтам
У Вінниці опалення подали вже до 60% багатоповерхівок
У Вінниці опалення подали вже до 60% багатоповерхівок
«Хроніки евакуації». У Вінниці відкрито фотовиставку про порятунок людей
«Хроніки евакуації». У Вінниці відкрито фотовиставку про порятунок людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
42K
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
24K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
19K
Одна з областей посилює мобілізацію
19K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua