Усі учні початкових класів у Вінниці після канікул отримають безкоштовне харчування

Уряд прийняв рішення про надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів

Після канікул усі учні початкових класів шкіл Вінницької міської територіальної громади зможуть харчуватися безкоштовно. Загалом мова йде про 17,2 тисячі дітей. Відповідні зміни до бюджету громади внесли сьогодні, 25 жовтня, на черговій сесії міської ради.

Як зазначають у департаменті освіти міської ради, 4 жовтня Кабмін прийняв постанову №1145 щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів.

«Згідно з постановою, за рахунок державної субвенції оплачується не більше 70% від вартості послуги харчуванн» я. Ще 30% потрібно дофінансувати за рахунок бюджету громади. Тому, щоб діти початкової школи могли харчуватися безкоштовно, відповідні зміни й були внесені до бюджету.

Частка співфінансування з місцевого бюджету складає 13,7 мільйона гривень. Розмір субвенції з державного бюджету – 32,7 мільйона гривень. Таким чином, на сесії розглянули питання щодо додаткового виділення коштів на харчування учнів із бюджету громади у сумі 10,3 млн. грн, тому що 3,4 мільйона гривень уже були передбачені були передбачені раніше на харчування учнів 1-4 класів пільгових категорій.

«Щоб надати можливість безкоштовно харчуватися учням початкової школи, департамент освіти після виходу постанови, одразу почав працювати над цим питанням. Оперативно здійснили розрахунки, щодо співфінансування з бюджету громади, враховуючи, що вартість одного обіду складає 50 гривень. Уже 10 жовтня відповідні зміни погодив виконком. Сьогодні це рішення підтримали й депутати міської ради. Оскільки, з понеділка, 28 жовтня, школи громади ідуть на осінні канікули, після них, з четвертого листопада, школярі перших-четвертих класів уже харчуватимуться коштом державного та міського бюджетів», – розповідає директорка департаменту освіти Оксана Яценко.

Наразі, за її словами, дана державна ініціатива розрахована до кінця року.

Разом з тим, нагадуємо, що на даний час у Вінниці вже безкоштовно харчуються майже 13,5 тисяч дітей з числа пільгових категорій, які виховуються у садочках та навчаються у школах. Серед них – 3672 учні молодшої школи, а 5007 – середньої та старшої, вартість одноразового харчування яких становить 50 гривень в день.

До переліку пільгових категорій відносяться:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;

діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

діти з числа внутрішньо переміщених осіб;

діти, які мають статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

діти з числа осіб, визначених у статті 10 та 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

діти із сімей, у яких один із батьків є учасником бойових дій або інвалідом війни та захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської Федерації проти України.

Інші учні вінницьких шкіл харчуються коштом батьків. Саме вони обирають вартість харчування із запропонованих варіантів меню від 40 до 55 гривень.