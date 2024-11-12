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«Нафтогаз» встановить сонячні панелі на дахах дев’яти лікарень

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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«Нафтогаз» встановить сонячні панелі на дахах дев’яти лікарень
Лікарні обладнають сонячними батареями
фото: Міністерство охорони здоров'я

У межах програми дев'ять медичних закладів отримають надійні джерела резервного живлення під час можливих відключень електроенергії

«Нафтогаз» встановить сонячні панелі на дахах дев'яти медичних установ у регіонах, де підприємства групи ведуть свою виробничу діяльність. Про це повідомив голова компанії Олексій Чернишов.

«Сонячні електростанції вже встановлені на дахах медичних закладів Львівщини, Харківщини та Івано-Франківщини. У межах програми дев'ять медичних закладів отримають надійні джерела резервного живлення під час можливих відключень електроенергії», – написав він.

Проєкт реалізується в межах корпоративної соціальної відповідальності групи.

Зараз українські медзаклади забезпечені понад 11 тис. генераторів для безперебійного електроживлення. Вже більше ніж 70 українських закладів охорони здоров’я мають сонячні станції з панелями. Вони встановлені коштом різноманітних програм, благодійних фондів, урядів інших країн тощо. Загалом до кінця року передбачається оснащення 200 закладів охорони здоров’я сонячними станціями.

Нагадаємо, що на головному корпусі Криворізької міської лікарні №16 встановили 178 сонячних панелей. Вони зможуть накопичувати енергію та забезпечувати медзаклад електроживленням, що особливо актуально у разі аварійних відключень електроенергії та в умовах постійних обстрілів та атак Росії. 

Теги: лікарня Сонце Нафтогаз України Олексій Чернишов

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