Експерти вигадали несподіване застосування сонячним панелям

Установка використовує двосторонню технологію з напівпрозорим тедларом, щоб оптимізувати енергоефективність і захист грядок

Французька компанія Sunwind Energy, що спеціалізується на розробці індивідуальних сонячних електростанцій, до кінця року планує випустити сонячну фотоелектричну установку Delta Flore, яка поєднує садівництво і генерацію енергії. Про це пише pv magazine France.

Повідомляється, що Delta Flore являє собою легку і стійку алюмінієву конструкцію, в якій баластом слугує ємність для висадки рослин. Система проста в збірці, переробляється і стійка до впливу таких природних факторів, як вітер, сніг і град. Її довжина становить 3,548 м, ширина – 0,869 м, а висота – 1,332 м.

За даними видання, установка використовує двосторонню технологію з напівпрозорим тедларом, щоб оптимізувати енергоефективність і захист грядок. Система охоплює дві фотоелектричні панелі Bisol Lumina потужністю по 340 Вт, кожна з яких складається з 84 комірок. Вони підключені до трьох обхідних діодів і показують ефективність 17,4% із зоною прозорості 26,5%.

Щоб максимально використовувати Delta Flore, виробник заклав можливість об'єднання установки з іншими технологіями, як-от датчики дощу для поливу або світлодіодне освітлення з низьким споживанням енергії.

Наразі Delta Flore ще перебуває на стадії розробки. Випуск першої партії заплановано на кінець року. Вартість однієї системи становитиме €1 190. Виробник також надає гарантію на 25 років.

До слова, згідно з новим звітом Міжнародного енергетичного агентства (IEA), зростання попиту в 2024 і 2025 роках буде одним з найвищих рівнів за останні два десятиліття, причому очікується, що тільки сонячна фотоелектрична система задовольнить половину зростання.