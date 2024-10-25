Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Експерти вигадали несподіване застосування сонячним панелям

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Експерти вигадали несподіване застосування сонячним панелям
Нові сонячні панелі будуть корисні в садівництві
фото: Freepik

Установка використовує двосторонню технологію з напівпрозорим тедларом, щоб оптимізувати енергоефективність і захист грядок

Французька компанія Sunwind Energy, що спеціалізується на розробці індивідуальних сонячних електростанцій, до кінця року планує випустити сонячну фотоелектричну установку Delta Flore, яка поєднує садівництво і генерацію енергії. Про це пише pv magazine France.

Повідомляється, що Delta Flore являє собою легку і стійку алюмінієву конструкцію, в якій баластом слугує ємність для висадки рослин. Система проста в збірці, переробляється і стійка до впливу таких природних факторів, як вітер, сніг і град. Її довжина становить 3,548 м, ширина – 0,869 м, а висота – 1,332 м.

За даними видання, установка використовує двосторонню технологію з напівпрозорим тедларом, щоб оптимізувати енергоефективність і захист грядок. Система охоплює дві фотоелектричні панелі Bisol Lumina потужністю по 340 Вт, кожна з яких складається з 84 комірок. Вони підключені до трьох обхідних діодів і показують ефективність 17,4% із зоною прозорості 26,5%.

Щоб максимально використовувати Delta Flore, виробник заклав можливість об'єднання установки з іншими технологіями, як-от датчики дощу для поливу або світлодіодне освітлення з низьким споживанням енергії.

Наразі Delta Flore ще перебуває на стадії розробки. Випуск першої партії заплановано на кінець року. Вартість однієї системи становитиме €1 190. Виробник також надає гарантію на 25 років.

До слова, згідно з новим звітом Міжнародного енергетичного агентства (IEA), зростання попиту в 2024 і 2025 роках буде одним з найвищих рівнів за останні два десятиліття, причому очікується, що тільки сонячна фотоелектрична система задовольнить половину зростання.

Читайте також:

Теги: енергетика рослини вчені Сонце

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Полярники зафіксували рекордну швидкість вітру
Українські дослідники в Антарктиді зафіксували унікальний погодний рекорд
26 вересня, 01:40
У всіх регіонах України упродовж доби 5 жовтня не прогнозується відключення світла
Відключення світла: як діятимуть графіки 5 жовтня
4 жовтня, 16:35
У всіх регіонах України упродовж доби 11 жовтня не прогнозується відключення світла
Відключення світла: як діятимуть графіки 11 жовтня
10 жовтня, 18:40
Рослини ехінацеї містять різноманіття активних сполук, таких як кавова кислота, алкаміди, фенольні кислоти, розмаринова кислота, поліацетилени
Поширена в Україні. Названо рослину, яка здатна підвищити імунітет
14 жовтня, 13:23
У всіх регіонах України упродовж доби 15 жовтня не прогнозується відключення світла
Відключення світла: як діятимуть графіки 15 жовтня
14 жовтня, 19:37
Олександр Литвиненко розповів, що Україна очікує масованих російських ударів
Коли очікувати масованих російських ударів по українській енергетиці: деталі від РНБО
15 жовтня, 14:27
Меморандум МВФ повторює потенційні заходи, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни
Підвищення тарифів на електрику? Мінфін розкрив домовленості з МВФ
21 жовтня, 22:16
Енергетики намагаються відновити розподіл електроенергії
Росія атакувала енергооб'єкт на Сумщині: знеструмлено 37 тис. споживачів
20 жовтня, 10:06
Володимир Зеленський висловився про завершення війни в Україні
Президент назвав перший крок, який завершить гарячу фазу війни
23 жовтня, 03:30

Новини

Експерти вигадали несподіване застосування сонячним панелям
Експерти вигадали несподіване застосування сонячним панелям
Учені знайшли інноваційний спосіб видобутку сонячної енергії: як він працює
Учені знайшли інноваційний спосіб видобутку сонячної енергії: як він працює
Вчені вперше винайшли максимально потужний фотоелемент для сонячних панелей
Вчені вперше винайшли максимально потужний фотоелемент для сонячних панелей
У Німеччині розробили просту альтернативу сонячним батареям: як це працює
У Німеччині розробили просту альтернативу сонячним батареям: як це працює
Борги «Гарпоку» погіршать старт зелених аукціонів в Україні – інвестори
Борги «Гарпоку» погіршать старт зелених аукціонів в Україні – інвестори
Україна у 2025 році має побудувати максимум з існуючих 4 ГВт проєктів вітроенергетики – інвестори
Україна у 2025 році має побудувати максимум з існуючих 4 ГВт проєктів вітроенергетики – інвестори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
81K
Голові МСЕК Закарпаття, який звільнився в розпал «інвалідного» скандалу, буде оголошено підозру
35K
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
24K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
17K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua