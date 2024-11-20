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Де у Європі живуть найбільш задоволені працівники: дані опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Де у Європі живуть найбільш задоволені працівники: дані опитування
Робітники у Європі не завжди відчувають себе щасливими на робочому місці
фото із відкритих джерел

Найвищий рівень задоволеності своєю роботою фіксується у працівників у Нідерландах, тоді як Норвегія пасе задніх

Половина працівників у 10 європейських країнах повідомили, що щоденно відчувають стрес, пов’язаний з роботою, а одна третина сказала, що вони не вірять у достатні можливості для досягнення кар’єрних цілей. Про це пише Euronews з посиланням на дані опитування ManpowerGroup.

Третина працівників розглядає можливість зміни роботи протягом наступних шести місяців, а 58% впевнені, що зможуть знайти іншу роботу, яка відповідатиме їхнім потребам. Найбільше задоволені своєю роботою працівники в Нідерландах.

Стрес і робота

Опитування показує, що стрес на робочому місці дуже поширене у Європі явище: в середньому 48% працівників у 10 європейських країнах повідомляють про щоденний стрес на роботі, причому рівень суттєво різниться між країнами. За рівнем стресу на робочому місці лідирує Іспанія. Слідом йдуть Швеція, Італія та Польща.

Працівники Нідерландів повідомили про найнижчий рівень стресу, а за ними йдуть Норвегія і Швейцарія.

Незважаючи на рівень стресу, дві третини (65%) працівників відчувають баланс між роботою та особистим життям. Франція повідомила про найнижчий рівень балансу – 59%, за нею йдуть Німеччина та Швейцарія – 60%. Навпаки, працівники в Нідерландах повідомили про найвищий рівень балансу між роботою та особистим життям – 73%.

Відносини працівник-рободавець 

Комерційний директор ManpowerGroup Беккі Франкевич вважає, що відносини між працівником і роботодавцем перебувають на роздоріжжі. «Люди очікують, що робота запропонує їм більше. Більше рівноваги. Більше можливостей. Більше людяності. Більше, ніж просто зарплата», – сказала вона.  

Франкевич підкреслила, що однієї мети недостатньо, щоб утримати талант. «Співробітники голосують своїми ногами, шукаючи робочі місця, які дають результати в багатьох сферах – від підтримки психічного здоров’я та балансу між роботою та особистим життям до розвитку кар’єри та навчання навичкам».

Можливість зміни роботи

На запитання: «Наскільки ймовірно, що ви зміните роботу з власної ініціативи в найближчі півроку?» 34% працівників у Європі відповіли «ймовірно» або «дуже ймовірно», що вказує на низьку задоволеність роботою серед цієї групи. Цей показник майже відповідає середньому європейському показнику в більшості країн, коливаючись від 28% у Норвегії до 37% у Польщі.

Де у Європі живуть найбільш задоволені працівники: дані опитування фото 1

71% працівників у 10 європейських країнах впевнені, що вони не будуть змінювати роботу в найближчі шість місяців. Проте чверть (25%) висловлює стурбованість втратою роботи, тоді як решта 4% нейтрально ставляться до цього питання.

Страх втратити роботу найнижчий у Норвегії, лише 18% працівників висловлюють занепокоєння. Навпаки, троє з 10 працівників в Іспанії та Польщі (по 29%) повідомляють про найвищий рівень занепокоєння щодо вимушеної втрати роботи.

Кар’єрні можливості

Третина (35%) респондентів вважає, що для досягнення своїх кар’єрних цілей їм недостатньо можливостей для просування по службі або руху всередині організації. Таке сприйняття найвище в Норвегії (41%), за нею йдуть Швейцарія (39%) і Швеція (38%).

Де у Європі живуть найбільш задоволені працівники: дані опитування фото 2

Найвищий рівень задоволеності своєю поточною роботою у працівників у Нідерландах, тоді як Норвегія займає нижче місце. «Ми вважаємо, що ключовим фактором є передовий досвід роботодавця. Наприклад, 42% працівників у Нідерландах повідомили, що пройшли навчання протягом останніх шести місяців, у порівнянні з 37% їхніх колег у Норвегії», – пояснили зазначили автори дослідження.

До слова, було складено рейтинг країн, які найкраще говорять англійською. Дослідження базується на результатах 2,1 млн дорослих, які проходили стандартні тести EF з англійської у 2023 році в 116 країнах. Кожна країна отримала рейтинг за шкалою до 800 балів. Згідно з результатами, Україна піднялася з 45-го місця на 40-те, порівняно з минулим роком. 

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Теги: Швеція втрати праця робота навчання Норвегія Іспанія Італія Нідерланди Франція Швейцарія зарплата Німеччина Польща стрес

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