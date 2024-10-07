Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 7-9 жовтня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 7-9 жовтня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 7 по 9 жовтня 2024 року
фото з відкритих джерел

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні три дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

7 жовтня

У понеділок, 7 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на самопочуття та здров'я метеозалежних людей.

8 жовтня

У вівторок, 8 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає сильним геомагнітним хвилюванням.

9 жовтня

У середу, 9 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає сильним геомагнітним хвилюванням.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні у віджеті нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.
Теги: здоров'я Планета Земля магнітна буря Сонце

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вдома у посадовців правоохоронці відшукали $5,2 млн, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності
Крупна династія. Тетяна, Володимир та син їхній Олександр Війна і гроші
4 жовтня, 23:01
Мошинец: Чтобы не получить «тупиковый результат», некоторые больницы не производят бакпосевы. У меня был пациент, которого так в течение шести дней капали разными антибиотиками
Что делать с инфекцией, которая не лечится антибиотиком? Микробиолог напомнила о приказе Минздрава
3 жовтня, 17:25
Активність Сонця з 8 по 10 вересня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 8-10 вересня: якою буде сонячна активність
8 вересня, 07:00
Активність Сонця з 11 по 13 вересня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 11-13 вересня: якою буде сонячна активність
11 вересня, 06:00
Активність Сонця з 14 по 16 вересня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 14-16 вересня: якою буде сонячна активність
15 вересня, 08:27
Мільярдер Джаред Айзекман після приземлення на Землю
Американські туристи повернулися на Землю після першого приватного виходу у відкритий космос
15 вересня, 14:16
Активність Сонця з 26 по 29 вересня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 26-29 вересня: Землю накрила потужна хвиля
27 вересня, 07:16
«Позиція МОЗ: винні пацієнти, які «їдять» антибіотики без санкції лікарів»
Звідки взялася стійкість до антибіотиків в українців? Мікробіологиня вщент рознесла пояснення МОЗ
30 вересня, 13:23
У жовтні 2024 року повний місяць припадає на 17 число
Місячний календар на жовтень 2024: дати нового та повного Місяця
29 вересня, 22:00

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 7-9 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 7-9 жовтня: якою буде сонячна активність
Здоровий сон дитини: як уникнути недосипання та дратівливості
Здоровий сон дитини: як уникнути недосипання та дратівливості
Українцям у сезон грипу загрожує два штами: прогноз Мінздоров'я
Українцям у сезон грипу загрожує два штами: прогноз Мінздоров'я
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
Чи всі наші лікарі так роблять? Мікробіолог пояснила навіщо медикам одноразові рукавички
Чи всі наші лікарі так роблять? Мікробіолог пояснила навіщо медикам одноразові рукавички
Що робити з інфекцією, яка не лікується жодним антибіотиком? Мікробіолог нагадала про наказ МОЗ
Що робити з інфекцією, яка не лікується жодним антибіотиком? Мікробіолог нагадала про наказ МОЗ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин дали один одному обіцянки
98K
Названо політика, який є бізнес-партнером скандальної глави хмельницького МСЕК
71K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
37K
Війну на паузу? Нова пропозиція Путіну
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2024
16K
«Песня о нашей русской душе». Користувачі пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини

Новини

Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Дощі та грози: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:07
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала 1 годину 6 хвилин
Вчора, 22:09
За добу енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Вчора, 18:11

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua