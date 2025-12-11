Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

НАБУ повідомило деталі мобілізації ексочільника Луганської ОВА Гайдая

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
НАБУ повідомило деталі мобілізації ексочільника Луганської ОВА Гайдая
У серпні колишній чиновник вийшов під заставу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сергій Гайдай є фігурантом справи про корупцію на закупівлі безпілотників і РЕБ

Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації й Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай 12 листопада підписав контракт зі ЗСУ. Він проходить службу на посаді рядового особового складу. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро у відповідь на запит Liga.net, пише «Главком».

Наразі процесуальний статус Гайдая – підозрюваний. За даними НАБУ, фігурант належно виконує покладені на нього процесуальні обов’язки.

У випадку, якщо особу, стосовно якої здійснюється судовий розгляд по суті, призвали на військову службу під час мобілізації, суд зупиняє судове провадження стосовно неї до демобілізації. Водночас на громадян, які служать за контрактом, ця норма не поширюється.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили на хабарі народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.

Згодом НАБУ повідомило подробиці гучного викриття масштабної корупційної схеми за участю народного депутата при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Як інформує «Главком», правоохоронці заявили, що діяла організована злочинна група, до складу якої входили народний депутат України IX скликання, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій, начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексочільника Мукачівської райдержадміністрації та Луганської ОВА Сергія Гайдая. Йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави 10 млн грн.

До слова, у серпні колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вийшов під заставу. У листопаді він повідомив, що став військовослужбовцем ЗСУ.

Читайте також:

Теги: Сергій Гайдай НАБУ корупція в Україні мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перші напади на військових ТЦК почалися ще 2023 року
Напади на працівників ТЦК: військова омбудсманка назвала головну причину
7 грудня, 19:34
Нардепка, в якої сьогодні відбувалися обшуки, її помічник та спільник отримали підозру
Нардепка Скороход отримала підозру
5 грудня, 16:14
Корнацький з 2014 по 2019 роки отримував кошти з бюджету апарату Ради
Екснардеп Корнацький отримав вирок за отримання незаконної компенсації за житло
28 листопада, 12:25
Зеленський не знав про оборудки Міндіча
Соратник президента запевнив, що Зеленський не знав про оборудки Міндіча
19 листопада, 17:04
Міндічгейт спровокував блокування трибуни парламенту опозицією
Новий уряд, або Ким пожертвує Зеленський? Перші наслідки «Міндічгейту» Тема №1
19 листопада, 16:30
Раніше ЗМІ писали, що детективи НАБУ нібито прийшли з обшуками до директора з безпеки «Нафтогазу»
«Нафтогаз» спростував інформацію про обшуки
19 листопада, 13:19
G7 нагадала ключову умову руху України до НАТО
G7 нагадала ключову умову руху України до НАТО
15 листопада, 22:50
Фігурантка корупційної справи перебуватиме під вартою 60 днів з можливістю внесення застави
Операція «Мідас»: суд арештував ще одну підозрювану
12 листопада, 19:38
НАБУ вимагає доступу до всіх банківських рахунків та даних про їхніх власників
НАБУ вимагає доступу до всіх банківських рахунків та даних про їхніх власників
12 листопада, 16:08

Кримінал

НАБУ повідомило деталі мобілізації ексочільника Луганської ОВА Гайдая
НАБУ повідомило деталі мобілізації ексочільника Луганської ОВА Гайдая
Запросив військового на підставне «побачення», щоб підірвати. СБУ затримала агента РФ
Запросив військового на підставне «побачення», щоб підірвати. СБУ затримала агента РФ
Жінка ошукувала захисників, видаючи себе за «координаторку» фонду Федишин: що вирішив суд
Жінка ошукувала захисників, видаючи себе за «координаторку» фонду Федишин: що вирішив суд
У Житомирі школярка хотіла здійснити теракт у житловому кварталі міста (фото)
У Житомирі школярка хотіла здійснити теракт у житловому кварталі міста (фото)
Коломойський заявив про замах на Міндіча
Коломойський заявив про замах на Міндіча
НАБУ перевіряє походження коштів на застави за фігурантів операції «Мідас»
НАБУ перевіряє походження коштів на застави за фігурантів операції «Мідас»

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua