НАБУ повідомило деталі мобілізації ексочільника Луганської ОВА Гайдая

Сергій Гайдай є фігурантом справи про корупцію на закупівлі безпілотників і РЕБ

Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації й Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай 12 листопада підписав контракт зі ЗСУ. Він проходить службу на посаді рядового особового складу. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро у відповідь на запит Liga.net, пише «Главком».

Наразі процесуальний статус Гайдая – підозрюваний. За даними НАБУ, фігурант належно виконує покладені на нього процесуальні обов’язки.

У випадку, якщо особу, стосовно якої здійснюється судовий розгляд по суті, призвали на військову службу під час мобілізації, суд зупиняє судове провадження стосовно неї до демобілізації. Водночас на громадян, які служать за контрактом, ця норма не поширюється.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили на хабарі народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.

Згодом НАБУ повідомило подробиці гучного викриття масштабної корупційної схеми за участю народного депутата при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Як інформує «Главком», правоохоронці заявили, що діяла організована злочинна група, до складу якої входили народний депутат України IX скликання, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій, начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексочільника Мукачівської райдержадміністрації та Луганської ОВА Сергія Гайдая. Йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави 10 млн грн.

До слова, у серпні колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вийшов під заставу. У листопаді він повідомив, що став військовослужбовцем ЗСУ.