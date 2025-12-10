Електронний військово-обліковий документ у «Резерв+» остаточно замінив паперовий

Електронний військово-обліковий документ остаточно замінив паперовий аналог

Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі. Резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Електронний документ можна отримати у застосунку «Резерв+». Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП.



Перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку. Для реалізації змін уряд оновив постанови №1487 і №559.

Нагадаємо, Міноборони оновило застосунок «Резерв+». Відтепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника. Для цього потрібно оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке вдосконалює процедуру автоматичного продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації для деяких військовозобов’язаних.