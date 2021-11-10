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    Події в Україні

    На Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська (фото)

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    На Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська (фото)
    фото: 4studio.com.ua

    Траурний кортеж прибув у рідне місто військового

    Траурний кортеж із тілом загиблого на Донбасі головного сержанта одного з підрозділів 24 ОМБр Віталія Павлиська прибув до міста Яворів Львівської області. Про це повідомляє Четверта студія.

    У рідному місті Віталія, де також базується 24 окрема механізована бригада імені Короля Данила, його зустрічали друзі, близькі, а також колеги.

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    На Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська (фото)
    На Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська (фото)
    На Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська (фото)
    На Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська (фото)
    На Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська (фото)
    На Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська (фото)
    На Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська (фото)
    На Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська (фото)
    На Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська (фото)
    На Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська (фото)
    фото: 4studio.com.ua

    10 листопада ввечері відбудеться парастас у рідному домі Віталія. Поховають героя 11 листопада 2021 року об 11.00 год. на Новому цвинтарі (під Чернилявою).

    Перед похованням траурна процесія пройде вулицями Яворова.

    Нагадаємо, 7 листопада 2021 року у районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув уродженець м. Яворова – головний сержант 24 ОМБр Віталій Миколайович Павлисько (позивний – Мисливець), який захищав Батьківщину в лавах Збройних сил України з 2015 року.

    Товариші згадують Павлиська як взірцевого військовослужбовця, відважного воїна та небайдужу, патріотичну людину. Віталій постійно ділився своїм багатим досвідом із менш досвідченими бійцями, а у бойових умовах завжди брав на себе найбільш відповідальні та небезпечні завдання.

    Раніше повідомлялося, що на Луганщині від кулі снайпера загинув солдат із Запоріжжя.

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    Теги: Запоріжжя місто солдат
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    На Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська (фото)