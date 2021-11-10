На Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська (фото)

Траурний кортеж прибув у рідне місто військового

Траурний кортеж із тілом загиблого на Донбасі головного сержанта одного з підрозділів 24 ОМБр Віталія Павлиська прибув до міста Яворів Львівської області. Про це повідомляє Четверта студія.

У рідному місті Віталія, де також базується 24 окрема механізована бригада імені Короля Данила, його зустрічали друзі, близькі, а також колеги.

10 листопада ввечері відбудеться парастас у рідному домі Віталія. Поховають героя 11 листопада 2021 року об 11.00 год. на Новому цвинтарі (під Чернилявою).

Перед похованням траурна процесія пройде вулицями Яворова.

Нагадаємо, 7 листопада 2021 року у районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув уродженець м. Яворова – головний сержант 24 ОМБр Віталій Миколайович Павлисько (позивний – Мисливець), який захищав Батьківщину в лавах Збройних сил України з 2015 року.

Товариші згадують Павлиська як взірцевого військовослужбовця, відважного воїна та небайдужу, патріотичну людину. Віталій постійно ділився своїм багатим досвідом із менш досвідченими бійцями, а у бойових умовах завжди брав на себе найбільш відповідальні та небезпечні завдання.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині від кулі снайпера загинув солдат із Запоріжжя.

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