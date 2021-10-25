Розробник пояснив, чому після вакцинації «Супутником V» багато людей тяжко хворіють

Ефективність російської вакцини поки не доведено на міжнародному рівні

Більшість із тих, хто захворів після вакцинації, могли насправді не вакцинуватися

80% росіян, що мають сертифікати про вакцинацію, але захворіли на коронавірус та потрапили до лікарень, насправді не щеплені, а просто купили документи, що підтверджують факт вакцинаії. Таку думку в інтерв’ю російському виданню ТАСС висловив глава Центру імені Гамалії Олександр Гінзбург, який вважається розробником російської вакцини проти коронавірусної інфекції «Супутник V».

За словами фахівця, за допомогою спеціального аналізу можна перевірити, вакцинувалася людина чи ні.

«Вони обманюють самі себе і піддають смертельній загрозі інших», – вважає вчений.

Зазначимо, що раніше Російську Федерацію звинуватили у промисловому шпигунстві. Британське видання The Sun оприлюднило інформацію про те, що російські шпигуни отримали доступ до даних фармацевтичної компанії AstraZeneca, яка спільно з науковцями Оксфордського університету розробила однойменну вакцину.

За версією видання, саме за допомогою цих матеріалів російським ученим вдалося створити препарат Спутник-V.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін обурений тим, що його оточення не хоче щеплюватися «Супутником V». Також нещодавно він зробив курйозну заяву про те, що європейці потайки вакцинуються «Супутником V».

Також нагадаємо, шо у вересні ВООЗ призупинила сертифікацію російської вакцини «Супутник V».

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