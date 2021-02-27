Ще сім областей можуть днями перевести в «червоний» рівень, – Ляшко

«Щодня в лікарні госпіталізують на 50-60% більше пацієнтів, ніж виписують» – Ляшко

«Тижневі темпи зростання кількості пацієнтів у «ковідних» лікарнях пришвидшилися з 15% до 25%» – високопосадовець

Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільські області можуть найближчими днями бути переведені в «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

«Варто зазначити, що Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільські області перебувають в помаранчевому рівні епідемічної небезпеки.

Тобто ці області потенційно також можуть найближчими днями бути переведені в «червоний» рівень», – повідомив головний державний санітарний лікар.

Ляшко нагадав, що, за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, з 1 березня Чернівецька область перебуватиме у »червоному» рівні епідемічної небезпеки, і на території області діятимуть обмеження, які діяли в країні під час жорсткого зимового карантину.

Ляшко зазначив, що тижневі темпи зростання кількості пацієнтів у «ковідних» лікарнях пришвидшилися з 15% до 25%. Щодня в ці лікарні госпіталізують на 50-60% більше пацієнтів, ніж виписують. Середня зайнятість усіх типів ліжок «ковідних» лікарень у Чернівецькій області складає 60%.

«Червоний» рівень запроваджується, коли рівень госпіталізацій протягом останніх 3 днів на 100 тисяч населення перевищує цільовий показник у 60 осіб на 100 тисяч населення або коефіцієнт виявлення випадків інфікування протягом останніх 7 днів перевищує цільовий показник у 20%.

З 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину з розділенням областей за рівнем коронавірусної небезпеки.

«Червоний» рівень встановлюється рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою міністра охорони здоров’я протягом 48 годин з моменту настання підстав для запровадження цього рівня епідеміологічної небезпеки. Рішення Держкомісії ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через 2 дні з дати його оприлюднення.

Як повідомлялося, 27 лютого Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила запровадити з 1 березня на території Чернівецької області »червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 8172 людей. Також 4766 пацієнтів одужали, а 151 – помер від ускладнень. До лікарень потрапили 2806 людей. Найбільший добовий приріст заражених в Івано-Франківській та Львівській областях.