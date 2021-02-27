  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Збройних силах виявили 115 нових випадків коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Всього за час пандемії одужало 15937 осіб - У Збройних силах виявили 115 нових випадків коронавірусу

    Всього за час пандемії одужало 15937 осіб

    Всього за час пандемії померло 45 військовослужбовців

    У Збройних силах України за добу виявили 115 нових випадків захворювання на коронавірус.

    Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

    «Станом на 10.00 27 лютого в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 784 особи. Всього за час пандемії одужало 15937 осіб, летальних випадків 45.

    На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 125 осіб. За минулу добу зареєстровано 115 нових випадків захворювання. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 18 осіб», – зазначається у повідомленні.

    Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 8172 людей. Також 4766 пацієнтів одужали, а 151 – помер від ускладнень. До лікарень потрапили 2806 людей. Найбільший добовий приріст заражених в Івано-Франківській та Львівській областях.

    Читайте також:
    За добу в Україні здійснили 1713 щеплень від коронавірусу
    Теги: ЗСУ епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies