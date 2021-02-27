У Збройних силах виявили 115 нових випадків коронавірусу

Всього за час пандемії одужало 15937 осіб

Всього за час пандемії померло 45 військовослужбовців

У Збройних силах України за добу виявили 115 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 27 лютого в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 784 особи. Всього за час пандемії одужало 15937 осіб, летальних випадків 45.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 125 осіб. За минулу добу зареєстровано 115 нових випадків захворювання. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 18 осіб», – зазначається у повідомленні.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 8172 людей. Також 4766 пацієнтів одужали, а 151 – помер від ускладнень. До лікарень потрапили 2806 людей. Найбільший добовий приріст заражених в Івано-Франківській та Львівській областях.

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