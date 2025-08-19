Спалах коронавірусу Stratus в Україні. Стало відомо про першу смерть

Інфікований чоловік не був вакцинований, що ускладнило перебіг хвороби

У Львові чоловік, який захворів на коронавірус, помер у реанімації. Про це розповів медичний директор закладу Андрій Орфін, повідомляє «Главком» із посиланням на його коментар для місцевого видання Lviv.Media.

Орфін підтвердив, що у Львівській обласній інфекційній лікарні від коронавірусу помер 65-річний чоловік. Упродовж кількох днів пацієнт перебував у реанімації. Примітно, що це перший летальний випадок через коронавірус від початку 2025 року.

«Рентгенологічно була підтверджена тяжка пневмонія і на патанатомічному дослідженні також. У чоловіка була низка супутніх хвороб, що ускладнило перебіг хвороби», – розповів лікар.

Він також додав, що чоловік не був вакцинованим, а мешкав в одному з районів області. Лікар додав, що до медзакладу продовжують поступати дорослі й діти з коронавірусом на тлі спалаху нових субваріантів Nimbus та Stratus.

Станом на 18 серпня у Львівській обласній інфекційній лікарні перебували 50 дітей та 24 дорослих. Діти не були вакциновані, серед дорослих – також мінімальний відсоток.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я раніше офіційно підтвердило, що в Україні є випадки двох нових субваріантів коронавірусу – Nimbus та Stratus. Йдеться про мутації штаму Omicron.

З 4 до 10 серпня COVID-19 підтвердили у 1197 українців. На тлі сезонного зростання захворюваності фахівці рекомендують вакцинацію.

Влада Києва, з огляду на ситуацію із захворюваністю, порадила носити захисні медичні маски. Тим часом в лікарнях Одеси через коронавірус було введено карантинні обмеження.

А втім, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні зараз не спостерігається епідемія коронавірусу попри те, що у цьому епідсезоні циркулюють понад 40 мутацій.