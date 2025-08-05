Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Понад 7 тис. випадків. Китай вводить карантин через спалах вірусу

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Понад 7 тис. випадків. Китай вводить карантин через спалах вірусу
Найбільше ускладнень виникає у літніх людей та новонароджених
фото: Слово і діло

У китайській провінції Гуандун стрімко поширюється вірус, який передають комарі

У китайській провінції Гуандун медики зафіксували понад 7 тис. випадків зараження вірусом Чикунгунья. Найбільше хворих – у місті Фошань. Там запроваджено обмеження, схожі на ті, що діяли під час пандемії Covid-19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Медіа зазначає, що хворі залишаються у лікарнях під наглядом медиків. Їх виписують тільки після негативного результату тесту або після закінчення семиденного лікування.

Вірус передається через укус інфікованого комара. Серед основних симптомів – лихоманка та сильний біль у суглобах, який у складних випадках біль може тривати роками. Перший випадок стався у місті Гонконг. Тоді 12-річний хлопчик заразився після поїздки до Фошаню. Зараження зафіксовані ще в 12 містах провінції.

За останній тиждень захворіло ще близько 3 тис. людей. BBC повідомляє, що 95% пацієнтів мають легкий перебіг хвороби й одужують за тиждень. Однак влада рекомендує звертатися до лікаря при перших симптомах.

Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що найкращий спосіб запобігти поширенню вірусу – це зменшити кількість стоячої води, в якій розмножуються комарі. За залишену стоячу воду в горщиках, пляшках чи побутових ємностях можуть оштрафувати на суму до 10 тис. юанів.

В озера міста Фошан запустили 5 тис. риб, які їдять личинки комарів. Деякі райони перевіряють за допомогою дронів. У китайських соцмережах користувачі жваво обговорюють хворобу, згадуючи часи пандемії та висловлюючи сумніви щодо доцільності карантину.

Що таке вірус Чикунгунья

Чикунгунья – це вірусне захворювання, яке передається через укуси інфікованих комарів. Зазвичай симптоми з’являються через 3–7 днів після укусу. Найпоширенішими є: 

  • різка лихоманка (температура до 39–40°C);
  • сильний біль у суглобах (іноді такий, що важко ходити);
  • головний біль;
  • висип на тілі;
  • біль у м’язах;
  • набряки суглобів.

У більшості випадків стан покращується протягом тижня, але біль у суглобах може триматися місяцями або навіть роками.

Хто у групі ризику

Найбільше ускладнень виникає у літніх людей та новонароджених. Також «під ударом» люди із хронічними захворюваннями (наприклад, діабетом або хворобами серця).

Як захиститись від хвороби

Єдиний ефективний спосіб – це уникати укусів комарів. Для цього потрібно користуватись засобами від комарів, носити закритий одяг, закривати вікна сітками та не залишати стоячу воду – саме там розмножуються комарі.

Нагадаємо, ВООЗ вже зверталась із терміновим закликом до дій, щоб запобігти повторенню епідемії вірусу Чикунгунья, що переноситься комарами, яка охопила світ два десятиліття тому. Нові спалахи вже поширились на Європу та інші континенти.

Читайте також:

Теги: Китай карантин вірус хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США і ЄС міняють стратегію щодо війни Росії проти України. Що це означає?
США і ЄС міняють стратегію щодо війни Росії проти України. Що це означає?
9 липня, 09:16
FT пише, що попри гучні заяви, у Китаю та Росії поки що відсутній єдиний стратегічний план
Союз Росії та Китаю лякає Захід – Financial Times
6 липня, 01:26
Сили оборони України збивають ворожі ударні дрони з китайськими компонентами
З чого складається російський дрон «Гербера». Шокуючі докази того, як Китай убиває українців
8 липня, 15:46
У Білому домі підкрелюють, що у Трампа не зафіксовано ознак глибокого венозного тромбозу чи артеріальних уражень
У Трампа виявлено хронічну хворобу
17 липня, 23:23
Китай використав новітніх роботів у військових навчаннях
Китай задіяв роботів у наступальних військових навчаннях
15 липня, 07:49
США і європейські країни розуміють, що у випадку розвалу Росії можуть виникнути територіальні спори
Голова ради резервістів Сухопутних військ пояснив, чому США та ЄС бояться поразки Росії у війні
13 липня, 19:58
У травні Google окремо видалив 20 каналів YouTube
YouTube-канали Китаю, Росії та інших країн видалено: названо причину
22 липня, 08:59
Представники США і Китаю зустрінуться в Стокгольмі для третього раунду торговельних переговорів
Тарифна війна. Трамп пішов на безпрецедентний крок, аби задобрити Китай
28 липня, 11:21
Китайське домінування на ринку рідкоземельних металів
Рідкоземельна пастка Китаю. США та ЄС треба готуватися до найгіршого Світова економіка
21 липня, 14:00

Соціум

Понад 7 тис. випадків. Китай вводить карантин через спалах вірусу
Понад 7 тис. випадків. Китай вводить карантин через спалах вірусу
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
Міносвіти Польщі ускладнило вступ до вишів іноземцям: що слід врахувати українцям
Міносвіти Польщі ускладнило вступ до вишів іноземцям: що слід врахувати українцям
У Німеччині зростає кількість працевлаштованих українців: подробиці
У Німеччині зростає кількість працевлаштованих українців: подробиці
Пильнуйте гаманець: у якій країні ЄС туристи найчастіше стикаються із крадіжками
Пильнуйте гаманець: у якій країні ЄС туристи найчастіше стикаються із крадіжками
На Гонконг обрушилася найпотужніша з 1884 року злива: місто пішло під воду
На Гонконг обрушилася найпотужніша з 1884 року злива: місто пішло під воду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
3674
Пішов з життя чемпіон світу з футболу
3034
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3000
Острів скарбів Яна Табачника. Хто успадкував майно народного артиста: ексклюзив «Главкома»
2263
Чи можлива нічия у війні з РФ та що можна буде вважати перемогою України?

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua