Понад 7 тис. випадків. Китай вводить карантин через спалах вірусу

У китайській провінції Гуандун стрімко поширюється вірус, який передають комарі

У китайській провінції Гуандун медики зафіксували понад 7 тис. випадків зараження вірусом Чикунгунья. Найбільше хворих – у місті Фошань. Там запроваджено обмеження, схожі на ті, що діяли під час пандемії Covid-19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Медіа зазначає, що хворі залишаються у лікарнях під наглядом медиків. Їх виписують тільки після негативного результату тесту або після закінчення семиденного лікування.

Вірус передається через укус інфікованого комара. Серед основних симптомів – лихоманка та сильний біль у суглобах, який у складних випадках біль може тривати роками. Перший випадок стався у місті Гонконг. Тоді 12-річний хлопчик заразився після поїздки до Фошаню. Зараження зафіксовані ще в 12 містах провінції.

За останній тиждень захворіло ще близько 3 тис. людей. BBC повідомляє, що 95% пацієнтів мають легкий перебіг хвороби й одужують за тиждень. Однак влада рекомендує звертатися до лікаря при перших симптомах.

Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що найкращий спосіб запобігти поширенню вірусу – це зменшити кількість стоячої води, в якій розмножуються комарі. За залишену стоячу воду в горщиках, пляшках чи побутових ємностях можуть оштрафувати на суму до 10 тис. юанів.

В озера міста Фошан запустили 5 тис. риб, які їдять личинки комарів. Деякі райони перевіряють за допомогою дронів. У китайських соцмережах користувачі жваво обговорюють хворобу, згадуючи часи пандемії та висловлюючи сумніви щодо доцільності карантину.

Що таке вірус Чикунгунья

Чикунгунья – це вірусне захворювання, яке передається через укуси інфікованих комарів. Зазвичай симптоми з’являються через 3–7 днів після укусу. Найпоширенішими є:

різка лихоманка (температура до 39–40°C);

сильний біль у суглобах (іноді такий, що важко ходити);

головний біль;

висип на тілі;

біль у м’язах;

набряки суглобів.

У більшості випадків стан покращується протягом тижня, але біль у суглобах може триматися місяцями або навіть роками.

Хто у групі ризику

Найбільше ускладнень виникає у літніх людей та новонароджених. Також «під ударом» люди із хронічними захворюваннями (наприклад, діабетом або хворобами серця).

Як захиститись від хвороби

Єдиний ефективний спосіб – це уникати укусів комарів. Для цього потрібно користуватись засобами від комарів, носити закритий одяг, закривати вікна сітками та не залишати стоячу воду – саме там розмножуються комарі.

Нагадаємо, ВООЗ вже зверталась із терміновим закликом до дій, щоб запобігти повторенню епідемії вірусу Чикунгунья, що переноситься комарами, яка охопила світ два десятиліття тому. Нові спалахи вже поширились на Європу та інші континенти.