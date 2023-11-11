У Лондоні сьогодні пройде багатотисячна пропалестинська хода

Пропалестинський марш у Лондоні стане вже четвертим після жовтневої атаки ХАМАСу на Ізраїль

Поліцейські, які охоронятимуть ходу, готуються до агресії як з боку учасників, так і їхніх супротивників

У суботній ході в Лондоні на підтримку Палестини візьмуть участь сотні тисяч людей. Про це повідомляє BBC.

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Прем'єр-міністр Ріші Сунак раніше критикував цей захід, зазначаючи, що він може спровокувати насильство в День пам'яті полеглих – 11 листопада в країні щороку вшановують усіх загиблих у війнах за участю Великої Британії.

Сьогоднішній марш на підтримку Палестини у британській столиці стане вже четвертим після жовтневої атаки ХАМАСу на Ізраїль. Поліцейські, які охоронятимуть ходу, готуються до агресії як з боку учасників, так і їхніх супротивників, включаючи правих радикалів та колишніх військових. Попередні три ходи тих, хто співчуває Палестині, пройшли порівняно мирно – було близько 100 затримань на сотні тисяч учасників.

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У п'ятницю відбулося попереднє засідання суду над трьома молодими мешканками Лондона, які були серед затриманих на одній із попередніх акцій. Їх звинувачують у підтримці ХАМАСу, яку оголошено в Британії терористичною організацією. Дівчата, згідно з матеріалами суду, прийшли на акцію в центрі Лондона у футболках із зображенням параглайдерів, які бойовики ХАМАС використали під час нападу на ізраїльську територію 7 жовтня. Провину вони заперечують.

Нагадаємо, 21 жовтня в Лондоні відбулися пропалестинські демонстрації. Близько 100 тис. мітингувальників пройшли маршем через усе місто з вимогою негайного припинення вогню в Газі.

18 жовтня в одну з будівель Конгресу США на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні увірвалися пропалестинські протестувальники.