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    Вчені назвали головні симптоми раку підшлункової залози

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    Вчені назвали симптоми раку підшлункової залози - Вчені назвали головні симптоми раку підшлункової залози
    Вчені назвали симптоми раку підшлункової залози
    Фото: Depositphotos

    Пухлини впливають на рівень інсуліну, провокують пітливість, занепокоєння

    У благодійній організації Cancer Research UK розкрили головні симптоми раку підшлункової залози. Про це пише видання Express.

    Фахівці зазначили, що у більшості випадків хвороба дається взнаки вже після того, як пухлина розрослась і почала поширюватися.

    Інсуліноми – доброякісні та злоякісні пухлини з клітин підшлункової залози – впливають на рівень інсуліну в крові та провокують пітливість, почуття занепокоєння та запаморочення. Іноді пацієнт може зомліти, уточнюють лікарі.

    У міру зростання та поширення раку він може впливати на стан всього тіла. Так, пацієнт починає втрачати вагу, у нього пропадає апетит, збільшується рівень цукру в крові, він відчуває нездужання.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що група вчених із США, Індії та Великобританії представила клінічні докази того, що за допомогою інноваційного аналізу крові можна виявляти скупчення ракових клітин у пацієнтів, які не мають симптомів.

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    Теги: здоров'я лікар онкологія
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    Вчені назвали головні симптоми раку підшлункової залози