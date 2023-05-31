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У Львові восьмикласник потрапив у реанімацію через гру зі зброєю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Львові восьмикласник потрапив у реанімацію через гру зі зброєю
Зброю, з якої був здійснений постріл, правоохоронці вилучили
фото: Нацполіція

14-річний школяр отримав вогнепальне поранення грудної клітини внаслідок випадкового пострілу з помпової рушниці

У Львові, 31 травня, восьмикласника госпіталізували із вогнепальним пораненням у груди. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Троє учнів однієї із загальноосвітніх шкіл Шевченківського району Львова після уроків пішли додому до одного із них. Вдома знайшли зброю та почали її розглядати. Одному із друзів випадково поцілили в груди», – йдеться у повідомленні.

У поліції підтвердили, що 14-річний школяр отримав вогнепальне поранення грудної клітини внаслідок випадкового пострілу з помпової рушниці.

«Надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що під час виїзду на виклик у квартирі одного з будинків на вулиці Шевченка у Львові він виявив 14-річного хлопця з вогнепальним пораненням грудної клітини», – повідомляють у поліції.

Хлопця госпіталізували до лікарні святого Миколая. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Зброю, з якої був здійснений постріл, правоохоронці вилучили.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 264 ККУ (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). Максимальне покарання передбачене статтею – позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, минулого року у Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці тероборони показували цивільному населенню зброю та боєприпаси, і під час цього один з боєприпасів здетонував. У результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них – четверо дітей віком від 2 до 12 років.

Теги: зброя Львівщина школярі

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