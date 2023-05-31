У Львові восьмикласник потрапив у реанімацію через гру зі зброєю

Зброю, з якої був здійснений постріл, правоохоронці вилучили

14-річний школяр отримав вогнепальне поранення грудної клітини внаслідок випадкового пострілу з помпової рушниці

У Львові, 31 травня, восьмикласника госпіталізували із вогнепальним пораненням у груди. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

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«Троє учнів однієї із загальноосвітніх шкіл Шевченківського району Львова після уроків пішли додому до одного із них. Вдома знайшли зброю та почали її розглядати. Одному із друзів випадково поцілили в груди», – йдеться у повідомленні.

У поліції підтвердили, що 14-річний школяр отримав вогнепальне поранення грудної клітини внаслідок випадкового пострілу з помпової рушниці.

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«Надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що під час виїзду на виклик у квартирі одного з будинків на вулиці Шевченка у Львові він виявив 14-річного хлопця з вогнепальним пораненням грудної клітини», – повідомляють у поліції.

Хлопця госпіталізували до лікарні святого Миколая. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Зброю, з якої був здійснений постріл, правоохоронці вилучили.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 264 ККУ (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). Максимальне покарання передбачене статтею – позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, минулого року у Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці тероборони показували цивільному населенню зброю та боєприпаси, і під час цього один з боєприпасів здетонував. У результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них – четверо дітей віком від 2 до 12 років.