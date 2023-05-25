Очільник МВС заговорив про легалізацію зброї

Головним критерієм легалізації зброї є безпечне поводження з нею

Легалізація зброї в Україні можлива у разі проведення навчань з безпечного поводження. Сама ж зброя повинна зберігатися в окремих місцях. Про це сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає «РБК-Україна».

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Головним критерієм легалізації зброї є безпечне поводження з нею.

«У кожній сім'ї є чоловік, дружина, є діти. І ми маємо бути впевнені, що їхнє життя також в безпеці. Після того, як ми створимо відповідні умови для зберігання такої зброї й тренування з такою зброєю, наприклад, тир, де буде зберігатися ваша вогнепальна зброя, тоді так», – зазначив Клименко.

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Клименко також наголосив, що зброя повинна зберігатися в окремому місці.

«Тоді ми зможемо говорити про те, що наше суспільство до цього готове, що люди чітко розуміють, що не можна носити зброю в місцях скупчення людей. Носити зброю там, де її можуть викрасти, де вона буде просто небезпечною», – додав міністр.

Раніше Клименко зазначав, що про легалізацію короткоствольної зброї можна буде говорити після проведення обліку зброї на руках у громадян.

До слова, у «Дії» пройшло опитування щодо підтримки володіння зброєю, ініційоване Міністерством внутрішніх справ. У ньому взяли участь 1,7 млн користувачі застосунку.

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58,75% учасників підтримали легалізацію зброї для особистого захисту. Це означає, що пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідатимуть певним вимогам, а зброю можна буде носити в громадських містах.

21,82% висловилися проти обігу зброї серед цивільного населення.

19,43% підтримують варіант «для спеціальних потреб». Це означає, що носити зброю з собою заборонено. Зберігати її можна тільки вдома, використовувати в тирах і на стрільбищах.