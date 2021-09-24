У дитячій лікарні під Києвом невідомий ударив ножем медсестру (фото)

Поліція розшукує нападника

У Броварах Київської області невідомий чоловік зайшов до інфекційного відділення дитячої лікарні. При спробі його затримати чоловік вдарив медсестру ножем і втік. Про це повідомляє «Трибуни-Бровари».

Лікарі розповіли виданню, що 20 вересня медсестри центру «Дитяча лікарня» звернули увагу на чоловіка, віком близько 30-35 років, який ходив коридором інфекційного відділення. На запитання, що він тут робить, чоловік відповів, що перебуває в лікарні разом зі своєю дитиною.

Медики перевірили всі палати та з’ясували, що незнайомець сказав неправду – серед пацієнтів відділення таких немає. Коли чоловік зрозумів, що його викрили в брехні, намагався з відділення вийти.

Щоб з’ясувати наміри перебування незнайомця в дитячому відділенні, одна з медсестер намагалася його затримати та схопила за куртку. Тоді чоловік вийняв ніж, схожий на тесак із довжиною леза близько 50 см, і вдарив медсестру по руці. Потім незнайомець відчинив вікно та вистрибнув із третього поверху.

Охорона лікарні намагалася затримати чоловіка, але зловмисник перестрибнув через огорожу та втік.

Медики звернулися до поліції. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 ККУ (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень). Проводяться оперативні заходи зі встановлення та затримання нападника.

Як повідомлялося, нещодавно в Києві чоловік, будучи напідпитку, посварився з матір’ю та вдарив її ножем.

На вулиці Юрія Іллєнка в Шевченківському районі Києва невідомий вимагав готівку та погрожував ножем касиру пункту обміну валют.